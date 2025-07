Ator Lee Seo-yi morre aos 43 anos, confirma seu empresário

The late actor Lee Seo-yi. Capture photos on lSNS

O ator Lee Seo-yi faleceu aos 43 anos. A notícia de sua morte foi divulgada em suas redes sociais no dia 1º de julho, por uma pessoa que se identificou como seu gerente. No comunicado, ele descreveu Lee como uma “irmã brilhante, bonita e boa” que se tornou “uma estrela no céu” no dia 20 de junho.

O gerente fez um apelo aos fãs, pedindo que rezassem por ela, desejando que encontrasse paz em um lugar bonito. No entanto, a causa da morte não foi divulgada.

Lee Seo-yi começou sua carreira de atriz em 2013, participando da novela “Guam Heo Jun”, transmitida pela MBC. Seu papel de destaque veio em 2014, na novela “Cheongdam-dong Scandal”, da SBS. Desde então, ela atuou em diversos projetos, incluindo o filme “Are You Still In Love?” e nos dramas “The Senate”, “The King” e “Killing Romance”.

Além da atuação, Lee Seo-yi também se destacou academicamente. Ela estudou Checo e Eslovaco na Hankuk University of Foreign Studies e continuou sua formação na Graduação em Pusan National University, conciliando os estudos com a carreira artística.