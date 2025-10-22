Notícias

Motivação da morte pode estar ligada a ritual de magia

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
O caso da pequena Ester Izabelle, de apenas quatro anos, ganhou um desdobramento alarmante. A menina foi encontrada morta dentro de uma cacimba em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, e há indícios de que ela possa ter sido vítima de um ritual de magia. Isso veio à tona após a descoberta de uma galinha preta próxima ao seu corpo, um elemento que, segundo os investigadores, é associado a práticas de feitiçaria.

Ester desapareceu na segunda-feira (20), enquanto brincava em um campo de futebol. No dia seguinte, seu corpo foi localizado pelo tio, Nazário, que descreveu a experiência como a pior de sua vida. Ele encontrou a sobrinha de cabeça para baixo, apresentando sinais de espancamento e vestindo apenas a parte de cima da roupa.

Galinha preta e outros indícios intrigam os investigadores

A presença da galinha preta morta ao lado do corpo chamou a atenção da Polícia Civil. Os investigadores estão considerando a possibilidade de que o crime tenha relação com algum tipo de ritual macabro. O uso de aves pretas é comum em práticas de magia negra, simbolizando sacrifício e oferenda.

Além disso, peritos encontraram um preservativo e uma embalagem de achocolatado no local. Esses itens levantam a hipótese de violência sexual e sugerem que poderia haver uma tentativa de atrair ou acalmar a vítima antes do crime. “Não descartamos nenhuma linha de investigação. O cenário levanta diversas possibilidades, inclusive rituais,” disse o delegado Sérgio Ricardo, que está à frente do caso.

Comunidade em choque e medo crescente

A possibilidade de que o crime esteja relacionado a um ritual deixou os moradores do bairro Pixete, onde Ester morava, em estado de choque. O clima é de medo e indignação. Alguns residentes relatam que, em outras ocasiões, já observaram ofertas com galinhas pretas, velas e bebidas na região, o que aumenta as suspeitas sobre atividades místicas por ali.

O corpo da menina foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde serão realizados exames para determinar a causa da morte e analisar possíveis sinais de abuso. Dois homens que viviam na casa onde o corpo foi encontrado foram levados algemados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Recife, para prestar depoimento.

Dor e clamor por justiça

Enquanto as investigações continuam, a dor da família e da comunidade se mistura a um crescente sentimento de insegurança. “É revoltante imaginar que alguém possa fazer isso com uma criança inocente, ainda mais por motivos de feitiço,” expressou uma moradora, refletindo o sentimento geral.

Ester Izabelle tornou-se um símbolo do apelo por justiça e proteção às crianças. A cidade clama por respostas em um crime que ultrapassa os limites da brutalidade e do mistério, deixando todos indignados e necessitados de ver a justiça sendo feita.

