Capítulo 100 de “Êta Mundo Melhor!” tem ciúmes e reencontro

O capítulo 100 da novela “Êta Mundo Melhor!” vai ao ar nesta quinta-feira, dia 23, e promete ser recheado de emoções para os fãs da trama. Em uma das cenas mais esperadas, o personagem Celso, interpretado por Rainer Cadete, flagra Estela, vivida por Larissa Manoela, aos beijos com outro homem. Esse momento é um dos pontos altos da história escrita por Mauro Wilson, inspirada na obra de Walcyr Carrasco.

Na cena, Celso está prestes a terminar seu dia de trabalho quando um visitante, Túlio, interpretado por Cadu Libonati, chega com uma mala misteriosa. Depois de uma rápida conversa, Túlio mostra a Celso um panfleto que traz a imagem de Estela, o que choca e preocupa o médico. Túlio revela que Estela está hospedada na casa de sua família em outra cidade, o que provoca um forte ciúme em Celso. Desesperado para encontrar Estela, ele decide ir atrás dela e ainda oferece uma carona a Túlio.

Ao chegar em casa, Celso se depara com uma cena inesperada: Estela o recebe com um beijo, sem notar que ele está ali, assistindo a tudo. Esse momento de choque de Celso será um dos destaques do episódio comemorativo.

Além deste desenvolvimento emocionante, foi divulgado que a TV Globo decidiu estender a exibição da novela “Êta Mundo Melhor!” até o dia 13 de março de 2026, totalizando 221 capítulos. Essa mudança na grade de programação também afetou a próxima novela das seis, “Nobreza do Amor”, que teve sua estreia adiada. Inicialmente marcada para o dia 2 de março de 2026, a nova trama agora deve ser lançada em 16 de março do mesmo ano.