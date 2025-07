Morre Borja Gómez, jovem piloto de motociclismo na França

Tragédia no mundo do motociclismo: falecimento de Borja Gómez

O motociclismo está de luto após a morte do jovem piloto Borja Gómez, de 20 anos, em um acidente ocorrido durante um treinamento do Campeonato de Europa Stock, no circuito de Magny-Cours, na França. Durante a atividade, Borja perdeu o controle da moto em uma curva e foi atingido por outro competidor, resultando em ferimentos fatais.

A notícia do falecimento de Borja comoveu o universo do motociclismo, especialmente porque ele era muito querido por colegas e fãs. natural de San Javier, na Espanha, Borja era um talento em ascensão nas competições de motociclismo. Em sua última corrida, realizada em Jerez, ele saiu vitorioso, reafirmando seu potencial para a temporada da Superbikes. Há três anos, ele foi piloto oficial na categoria Moto 2, a qual aspirava retornar.

Em um comunicado oficial, o Team Laglisse expressou sua tristeza pela perda. "Com todo o dolor de nossos corações, lamentamos comunicar que Borja Gómez faleceu após um grave acidente durante o primeiro treino livre do campeonato", diz o texto. A equipe destacou não apenas o talento de Borja como piloto, mas também sua personalidade carismática. "Recordaremos Borja como a grande pessoa que foi. Sua simpatia e sorriso ficarão eternamente em nossas memórias", completou o comunicado.

O time enviou suas condolências à família e amigos de Borja, ressaltando o impacto emocional que essa tragédia causou a todos. Os fãs e admiradores do esporte também expressaram sua tristeza nas redes sociais, reconhecendo a perda de um jovem promissor que marcaria o futuro das competições.

O acidente destaca os riscos inerentes ao motociclismo, mesmo em treinos, e serve como um lembrete da fragilidade da vida dos atletas em busca de seus sonhos. O legado de Borja Gómez permanecerá nas lembranças de todos que o conheceram e acompanharam sua carreira.