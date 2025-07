Números consolidados de 02/07/2025 estão disponíveis

Na quarta-feira, 2 de julho de 2025, as audiências na televisão brasileira revelaram algumas mudanças significativas entre os programas. A novela "Êta Mundo Melhor!" conseguiu se recuperar após uma queda no segundo capítulo, empatando em audiência com "Dona de Mim".

Por outro lado, a exibição especial do primeiro episódio de "Guerreiros do Sol", que foi aguardada com expectativa, não atraiu o público desejado.

O programa "Tá na Hora" registrou uma das suas piores médias do ano, refletindo uma queda no engajamento dos telespectadores.

Considerando a programação do SBT, "Chapolin" não conseguiu manter a popularidade e teve uma audiência inferior à da novela infantil, o que impactou negativamente o desempenho do "Programa do Ratinho".

Na RedeTV!, o programa "Brasil do Povo" destacou-se ao igualar seu maior público, embora ainda permaneça na 7ª ou 8ª colocação da audiência geral.

Aqui estão os números consolidados de audiência do dia, que refletem as médiãs de cada programa na capital paulista:

Globo:

Hora Um: 4,5

Bom Dia São Paulo: 7,6

Bom Dia Brasil: 8,8

Encontro com Patrícia Poeta: 7,3

Mais Você: 7,0

Jornal Hoje: 10,8

Êta Mundo Melhor!: 20,1

Jornal Nacional: 21,3

Vale Tudo: 22,0

Record:

Balanço Geral Manhã: 1,6

Cidade Alerta: 5,6

Jornal da Record: 8,7

Força de Mulher: 8,8

SBT:

SBT Manhã: 2,2

Primeiro Impacto: 2,8

Chaves: 3,1

Chapolin: 2,8

Programa do Ratinho: 3,6

RedeTV!:

A Tarde é Sua: 1,1

Brasil do Povo: 0,4

Os dados de audiência são importantes para o mercado publicitário, pois ajudam a compreender quais programas estão atraindo mais atenção do público e como as emissoras se posicionam entre si. Cada ponto de audiência representa cerca de 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, e esses números influenciam as estratégias de publicidade das emissoras.