Morre Amauri Stival, irmão de Cuca, técnico do Atlético

Amauri Stival, de 66 anos, faleceu na última segunda-feira, dia 28, devido a um infarto. Ele era irmão de Cuca, o atual técnico do Atlético Mineiro. O falecimento ocorreu em um momento inesperado, e a notícia gerou grande comoção entre familiares e amigos.

Natasha, filha de Cuca e sobrinha de Amauri, expressou sua tristeza nas redes sociais. Em uma mensagem publicada nos Stories do Instagram, ela escreveu: “Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo, me diz que é um pesadelo. Meu tiozinho, eu amo você para sempre”. Essa declaração reflete o profundo laço familiar e o impacto da perda.

A reportagem confirmou que o treinador foi liberado pelo Atlético Mineiro para comparecer ao velório do irmão, que ocorre em Curitiba, no estado do Paraná. O clube demonstrou seu apoio em um momento tão difícil para a família.

Amauri deixa sua esposa, Denise, além de três filhos: Hayanda, Hayram e Hayra, e uma neta chamada Kahlua. A família, neste momento de luto, conta com o apoio de amigos e de toda a comunidade atlética que compartilha a tristeza pela perda.