Montanha chinesa de 1.080 metros inspira filme e atrai turistas

Localizada no Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie, na província de Hunan, a Montanha Avatar Hallelujah é um dos cartões-postais mais impressionantes da China. Com 1.080 metros de altura, ela faz parte de um conjunto de aproximadamente 3.000 pilares verticais de arenito quartzoso, formando uma paisagem de tirar o fôlego.

Esse ponto turístico era conhecido como Coluna do Céu do Sul até 2010, quando ganhou o novo nome, inspirado nas “Montanhas Hallelujah” do incrível filme Avatar. Mudar de nome parece ter ajudado a atrair ainda mais visitantes, afinal, quem não gostaria de conhecer um lugar que parece ter saído de uma tela de cinema?

Como chegar à Montanha Avatar Hallelujah

A maneira mais prática de chegar até Zhangjiajie é pelo Aeroporto Internacional Hehua. Existem voos diretos de cidades como Pequim, Xangai, e Chengdu. Dica: se você quer economizar, vale a pena comprar sua passagem com algumas semanas de antecedência.

Se preferir viajar por terra, pode optar por trem ou ônibus. A Estação Ferroviária de Zhangjiajie tem conexões diretas com várias cidades grandes. Para garantir um pouco mais de conforto, é aconselhável reservar uma cabine com cama, especialmente se você estiver viajando em grupo ou com a família.

O que vestir e quando visitar

A escolha das roupas para visitar a Montanha Avatar Hallelujah depende muito da época do ano. Na primavera, o clima é ameno, mas as noites podem ser frias, então leve uma jaqueta. No verão, o calor é intenso, e camisetas e shorts têm tudo para funcionar bem.

As trilhas são pavimentadas, então tênis confortáveis são ideais. Muitos visitantes, de fato, optam por calças jeans ou vestidos leves durante o passeio.

Se você quer aproveitar a melhor época para visitar, o ideal é ir entre o final da primavera e o outono. Nesses meses, o famoso “mar de nuvens” aparece após as chuvas, cobrindo os pilares de forma mágica.

E no outono, as folhas se transformam em uma paleta vibrante de vermelhos e dourados, criando um cenário simplesmente deslumbrante. O inverno também tem seu charme, com as montanhas cobertas de neve, mas é bom se preparar para o frio intenso.