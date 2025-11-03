Brasil planeja trem de 350 km/h entre Rio e São Paulo em 1h45

O Brasil está dando passos importantes para implementar um trem de alta velocidade que vai conectar Rio de Janeiro e São Paulo em cerca de 1 hora e 45 minutos. Isso pode ser um grande diferencial no transporte ferroviário da América do Sul!

O projeto, liderado pela TAV Brasil, pretende que os trens operem a uma velocidade de 320 km/h, podendo atingir até 350 km/h em certos trechos. Se tudo ocorrer como planejado, será a primeira vez que um serviço desse tipo será oferecido no continente.

Atualmente, a previsão é que as operações comecem em 2032, mas isso depende do cumprimento de várias etapas, como licenciamento e financiamento.

Autorização e modelo de concessão

Em fevereiro de 2023, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) concedeu uma autorização de 99 anos para a TAV Brasil, permitindo que a empresa desenvolva, construa e opere o sistema.

O modelo adotado é de autorização privada, o que significa que não haverá licitação, mas a empresa precisa comprovar a viabilidade do projeto e seguir diretrizes técnicas e ambientais.

A TAV Brasil espera terminar os estudos técnicos e econômicos até o final de 2026. Essa etapa é crucial antes do pedido formal para a licença ambiental e o início das obras.

Traçado e tempo de viagem

O traçado planejado tem mais de 417 quilômetros e inclui estações centrais nas duas capitais, além de paradas em Volta Redonda (RJ) e São José dos Campos (SP).

A estimativa é que o percurso entre Rio e São Paulo leve apenas 105 minutos. Isso pode mudar a forma como as pessoas viajam entre essas duas cidades, que hoje usam, predominantemente, voos e rodovias.

Características técnicas e operação

Os trens serão projetados especificamente para alta velocidade, utilizando eletrificação de 25 kV CA e um sistema de sinalização chamado ERTMS/ETCS, que já é utilizado em países como França, Espanha e Japão.

Com rampas de até 3,5%, os trens poderão manter velocidades de cruzeiro de 320 km/h, com possibilidade de alcançar até 350 km/h em trechos adequados. Essa tecnologia coloca o Brasil em linha com os padrões internacionais de segurança e eficiência.

Investimento e estrutura financeira

A TAV Brasil estima que o investimento total para tornar o projeto realidade seja de aproximadamente R$ 60 bilhões. Esse valor abrange tudo: desde a construção das obras civis até a compra dos trens.

A tarifa prevista para o trajeto completo entre as capitais é de R$ 500, com preços mais baixos para trechos menores. A estrutura financeira do projeto está sendo pensada para envolver capital privado e financiamentos de longo prazo, com conversas em andamento com fundos de investimento e fabricantes de trens.

Embora o governo federal não deva investir diretamente, vai ajudar na parte de coordenação e licenciamento.

Etapas e cronograma

Por enquanto, as obras ainda não se iniciaram. O cronograma indica que os estudos vão durar até 2026. Em seguida, serão necessários o licenciamento ambiental e a implementação das obras físicas.

A expectativa é que a operação comece em 2032, mas isso depende do cumprimento das etapas no tempo certo.

Impactos econômicos e logísticos

Segundo as projeções da TAV Brasil, a introdução do trem pode gerar empregos e impulsionar a economia nas regiões próximas às estações. Especialistas apontam que projetos dessa magnitude podem valorizar imóveis e criar novos centros econômicos, mas tudo depende de uma execução bem feita e da integração com outras formas de transporte.

Diferenças para projetos regionais

O TAV Brasil é bem diferente de outros projetos estaduais, como o Trem Intercidades (TIC), que está sendo desenvolvido entre Campinas e a capital paulista. Enquanto o TIC é uma opção de média-alta velocidade focada regionalmente, o TAV é pensado para longas distâncias e viagens interestaduais, com poucas paradas.

Desafios e condicionantes

O sucesso do projeto depende de várias licenças ambientais, acordos para desapropriações e uma estrutura financeira sólida. A TAV Brasil está em negociações com grupos de investimento, incluindo alguns internacionais, mas especialistas alertam que a coordenação entre as partes vai ser fundamental.

Mudanças esperadas no transporte

Com a viagem entre as capitais reduzida para 1h45, o TAV pode se tornar uma alternativa viável ao transporte aéreo e rodoviário no maior corredor de transporte do Brasil. Os técnicos acreditam que isso ajudará a aliviar a pressão nos aeroportos e possibilitará viagens mais previsíveis, além de reduzir a emissão de poluentes, especialmente se o trem operar em alta capacidade e utilizar fontes de energia limpas.

Próximos passos

Nos próximos anos, o foco vai estar em concluir os estudos e o licenciamento ambiental, além de definir o traçado final. Somente após essas etapas é que as obras poderão começar e o cronograma definitivo ser confirmado. A expectativa é alta, e todos estão ansiosos para ver como esse projeto se desenrolará nos próximos anos.