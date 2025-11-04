Coração acelerado: Letícia Spiller e Daniel de Oliveira em romance
A Globo anunciou a formação do casal central da novela “Coração Acelerado”, que será exibida no horário das 19h. Letícia Spiller e Daniel de Oliveira interpretarão Janete e Alaorzinho, dois personagens que relembram um grande amor do passado ao se reencontrarem anos depois na cidade fictícia de Bom Retorno.
Escrita por Isabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a nova trama traz uma proposta vibrante e o cenário é o interior de Goiás. Além do romance entre os protagonistas, a novela mistura humor e elementos do regionalismo, abordando também os bastidores da música sertaneja.
A personagem principal, Agrado, que será vivida por uma atriz ainda não divulgada, é uma cantora e compositora que luta para se destacar em um ambiente musical desafiador. Junto com sua amiga Duda Rasa, interpretada por Gabz, ela forma uma dupla feminina que enfrenta o machismo da indústria e a disputa por reconhecimento em um cenário repleto de egos.
Outro personagem importante é João Raul, conhecido como "Mozão do Brasil", interpretado por Filipe Bragança. Ele se torna viral ao procurar "a garota do meu passado", que na verdade é Agrado. Esse gesto cria um triângulo amoroso com Naiane, uma influenciadora digital vivida por Isabelle Drummond, que é filha de Zilá, uma vilã ambiciosa interpretada por Leandra Leal. Zilá fará de tudo para atrapalhar o romance principal.
Entre os personagens secundários, destaca-se o empresário Ronei Soares, vivido por Thomás Aquino, que manipula as situações envolvendo os artistas. Janete e Alaorzinho, interpretados por Letícia Spiller e Daniel de Oliveira, acrescentam nostalgia e emoção à narrativa.
Com direção artística de Carlos Araújo, a produção busca unir drama, humor e música, apresentando uma estética moderna e enraizada nas tradições regionais. O elenco conta ainda com a presença de Gabz, Leandra Leal, Antônio Calloni e Marcos Caruso, reafirmando o investimento da Globo em uma novela leve que traz à tona temas atuais como empoderamento feminino, rivalidades e as novas dinâmicas da fama digital.
Ficha Técnica
- Título: Coração Acelerado
- Horário: 19h (faixa das sete)
- Estreia: 12 de janeiro de 2026
- Substitui: Dona de Mim
- Autoria: Isabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
- Direção artística: Carlos Araújo
- Produção: Estúdios Globo
- Elenco principal: Isadora Cruz, Gabz, Filipe Bragança, Isabelle Drummond, Letícia Spiller, Leandra Leal, Antônio Calloni, Daniel de Oliveira, Marcos Caruso
- Participações especiais: Ana Castela, Maiara & Maraisa, Daniel, Michel Teló
- Locações: Alto Paraíso, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Cidade de Goiás, Crixás e Pires do Rio
- Gênero: Telenovela romântica / musical sertanejo