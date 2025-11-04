Coração acelerado: Letícia Spiller e Daniel de Oliveira em romance

A Globo anunciou a formação do casal central da novela “Coração Acelerado”, que será exibida no horário das 19h. Letícia Spiller e Daniel de Oliveira interpretarão Janete e Alaorzinho, dois personagens que relembram um grande amor do passado ao se reencontrarem anos depois na cidade fictícia de Bom Retorno.

Escrita por Isabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a nova trama traz uma proposta vibrante e o cenário é o interior de Goiás. Além do romance entre os protagonistas, a novela mistura humor e elementos do regionalismo, abordando também os bastidores da música sertaneja.

A personagem principal, Agrado, que será vivida por uma atriz ainda não divulgada, é uma cantora e compositora que luta para se destacar em um ambiente musical desafiador. Junto com sua amiga Duda Rasa, interpretada por Gabz, ela forma uma dupla feminina que enfrenta o machismo da indústria e a disputa por reconhecimento em um cenário repleto de egos.

Outro personagem importante é João Raul, conhecido como "Mozão do Brasil", interpretado por Filipe Bragança. Ele se torna viral ao procurar "a garota do meu passado", que na verdade é Agrado. Esse gesto cria um triângulo amoroso com Naiane, uma influenciadora digital vivida por Isabelle Drummond, que é filha de Zilá, uma vilã ambiciosa interpretada por Leandra Leal. Zilá fará de tudo para atrapalhar o romance principal.

Entre os personagens secundários, destaca-se o empresário Ronei Soares, vivido por Thomás Aquino, que manipula as situações envolvendo os artistas. Janete e Alaorzinho, interpretados por Letícia Spiller e Daniel de Oliveira, acrescentam nostalgia e emoção à narrativa.

Com direção artística de Carlos Araújo, a produção busca unir drama, humor e música, apresentando uma estética moderna e enraizada nas tradições regionais. O elenco conta ainda com a presença de Gabz, Leandra Leal, Antônio Calloni e Marcos Caruso, reafirmando o investimento da Globo em uma novela leve que traz à tona temas atuais como empoderamento feminino, rivalidades e as novas dinâmicas da fama digital.

Ficha Técnica