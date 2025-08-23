Notícias

Moeda de ouro rara de 2.200 anos é descoberta em Jerusalém

A única moeda de Berenice II já encontrada em um contexto arqueológico.
Uma moeda de ouro raríssima, com 2.200 anos de história, foi encontrada durante escavações no Estacionamento de Givati, em Jerusalém. O mais interessante é que essa moeda pertenceu à Rainha Berenice II, esposa do rei egípcio Ptolomeu III. Surpreendentemente, é a primeira vez que uma moeda desse tipo aparece fora do Egito!

De acordo com a Autoridade de Antiguidades de Israel, apenas 20 moedas semelhantes foram descobertas em todo o mundo. Embora seja pequena, essa peça traz um valor histórico incrível, pois retrata uma mulher como governante — algo raro que chamou a atenção dos especialistas.

Uma rainha no poder

A descoberta foi feita pela arqueóloga Rivka Langler, que ficou sem palavras ao encontrar a moeda. “Vi algo brilhante e percebi que era uma moeda de ouro. No começo, não acreditei. Estou escavando há dois anos e, finalmente, chegou a minha vez”, contou ela em um post nas redes sociais.

A moeda foi cunhada entre 246 e 241 a.C. em Alexandria, provavelmente como recompensa para os soldados durante a Terceira Guerra Síria. O rosto da rainha Berenice II aparece com símbolos de realeza, mostrando sua autoridade.

Um lado da moeda mostra Berenice usando diadema, véu e colar, enquanto o outro apresenta uma cornucópia ladeada por estrelas e seu nome. A cornucópia é um símbolo de prosperidade e fertilidade, que, para os arqueólogos, representa o poder pessoal da rainha.

A trajetória de Berenice II

A vida de Berenice II foi marcada por poder e muitos desafios. Após a morte de Alexandre, o Grande, seu pai, Magas, ficou à frente da Cirenaica, onde já aparecia o rosto da filha nas moedas. A jovem se casou com Demétrio, o Belo, mas o casamento não durou; ele acabou assassinado após ter um caso extraconjugal.

Depois, Berenice uniu-se ao primo Ptolomeu III, consolidando o poder da dinastia ptolomaica. Porém, a história não foi gentil com ela e Berenice encontrou um fim trágico.

Para os estudiosos, essa moeda é um dos primeiros exemplos de uma rainha ptolomaica sendo reconhecida como governante em vida. Berenice não era vista apenas como consorte; ela era uma autoridade, à altura do rei.

Jerusalém no século III a.C.

Além do achado incrível, a descoberta da moeda também traz novas perspectivas sobre Jerusalém durante o período helenístico. O Dr. Yiftah Shalev, da Autoridade de Antiguidades de Israel, e Efrat Bocher, da CSAJ, ressaltam que isso desafia a ideia de que a cidade era pobre após 586 a.C.

As evidências mostram que Jerusalém se recuperava e mantinha conexões com centros políticos e culturais da época. Assim, a cidade funcionava como um elo econômico e cultural no século III a.C.

Os especialistas em numismática, Dr. Robert Kool e Dr. Haim Gitler, destacam que a moeda não representa apenas riqueza, mas também prestígio. Mostra, ainda, como mulheres puderam ser reconhecidas formalmente como governantes em um mundo que, muitas vezes, era dominado por homens.

Por isso, a moeda de ouro encontrada em Jerusalém não apenas evidencia a importância da cidade em sua época, mas também ilumina o papel singular de Berenice II na história da dinastia ptolomaica, revelando camadas fascinantes de uma era tão distante.

