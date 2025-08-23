Alimentos que você não deve aquecer no micro-ondas

O micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais queridos nas cozinhas ao redor do mundo. Ele aquece os alimentos usando ondas eletromagnéticas que interagem com as moléculas de água presentes neles. Essa tecnologia permite que você esquente pratos em poucos minutos, facilitando a correria do dia a dia. Mas, mesmo sendo super prático, é bom ficar atento: alguns alimentos podem resultar em problemas sérios se forem colocados no micro-ondas.

Vamos falar sobre 7 itens que você deve evitar colocar nesse aparelho para garantir a sua segurança e a do seu micro-ondas.

Ovos com casca

Colocar um ovo inteiro no micro-ondas pode ser uma armadilha. Quando ele é aquecido, o interior do ovo aquece rapidamente, gerando pressão de vapor que não consegue escapar pela casca. O resultado? Uma verdadeira explosão, que além de sujar tudo, pode até causar queimaduras. Melhor deixar para preparar os ovos de outra maneira!

Carnes processadas

Alimentos como salsichas e linguiças, que são processados, podem ter conservantes que reagem mal ao serem aquecidos no micro-ondas. Isso pode gerar compostos indesejados, alguns com potencial cancerígeno. Portanto, se você precisa esquentar esses itens, é melhor optar pelo fogão mesmo.

Uvas

Pode parecer estranho, mas aquecer uvas no micro-ondas pode causar explosões de plasma. Isso acontece com a composição do fruto e pode danificar o aparelho, além de representar um risco de incêndio. Em vez disso, que tal usar uvas em receitas como geléias, onde sua cocção é mais controlada?

Pimentas

Se você costuma usar pimentas em suas receitas, cuidado ao aquecê-las! Muitas delas contêm capsaicina, o composto que dá o ardor. Quando aquecidas, as pimentas liberam vapores que podem irritar a garganta, os olhos e até a pele. É melhor cozinhar as pimentas de forma mais “tradicional”, evitando a explosão de aromas fortes.

Água em copo de vidro

A água, quando aquecida no micro-ondas, pode ultrapassar o ponto de ebulição sem ferver. Isso é conhecido como superaquecimento e, em recipientes de vidro, pode resultar em queimaduras se o vidro explodir. Se precisar aquecer água, prefira sempre usar um recipiente que não seja de vidro.

Batatas cruas

As batatas cruas são outra armadilha. Com uma alta concentração de água e amido, elas podem acumular vapor durante o aquecimento. Essa pressão pode fazer a batata explodir, resultando em uma bagunça na cozinha. O ideal é cozinhá-las de maneira mais segura ou pelo menos furá-las antes de colocar no micro-ondas.

Frutas com casca

Frutas com casca espessa, como maçãs e bananas, também devem ser evitadas no micro-ondas. Assim como as batatas, elas não consegue liberar vapor durante o aquecimento. Isso pode levar a estouros e ainda alterar o sabor e a textura da fruta. Se precisar esquentar, descasque ou corte antes.

Esses cuidados fazem toda a diferença na hora de usar o micro-ondas. Mantenha sempre a segurança em mente e aproveite a praticidade desse queridinho da cozinha!