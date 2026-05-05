Gengibre: conheça 8 benefícios para a sua saúde

O gengibre é uma raiz incrível, originária do Sudeste Asiático, e é muito mais do que apenas um tempero picante e levemente adocicado. Esse ingrediente é um verdadeiro coringa na cozinha e dá aquele toque especial em chás, receitas doces e pratos salgados. Além de agradar o paladar, o gengibre é uma maravilha para a saúde, possuindo ativos que têm propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. No Brasil, ele até ganhou seu lugar de destaque no Formulário de Fitoterápicos da Anvisa.

Vamos explorar os benefícios dessa raiz poderosa para a saúde e entender por que ela merece um espaço na sua dieta!

1. Anti-inflamatório

O gengibre é recheado de compostos bioativos, como o gingerol e o shogaol, que são ótimos para combater inflamações. Se você sofre com artrite, dores musculares, ou até enxaquecas, o gengibre pode ser um grande aliado. É aquele remédio natural que pode fazer a diferença no seu dia a dia. A nutróloga Dra. Marcella Garcez fala dos efeitos positivos do gingerol, que tem suas propriedades medicinais bem comprovadas.

2. Alivia náuseas

Se você já passou mal em uma viagem de carro ou teve náuseas durante a gravidez, talvez saiba o quanto pode ser incômodo. Segundo a Anvisa, a decocção de gengibre pode ajudar a aliviar esses sintomas. Com o olhar focado na sua saúde, essa raiz é uma opção eficiente para lidar com enjoo e má digestão.

3. Auxilia na redução de peso

O gengibre é conhecido por ser um termogênico natural, ajudando a acelerar o metabolismo — ou seja, ele queima calorias enquanto você está ali relaxando. Mas claro, isso não substitui uma alimentação equilibrada e exercícios, certo? Usar o gengibre na sua rotina alimentar pode dar aquele empurrãozinho a mais na busca pelo peso ideal.

4. Estimula o sistema imunológico

Com sua riqueza em antioxidantes, o gengibre dá um gás nas suas defesas naturais, ajudando o corpo a reagir melhor contra os vilões externos, como gripes e resfriados. Ao proteger suas células, essa raiz ajuda a minimizar os danos dos radicais livres. E quem não gostaria de se sentir menos suscetível às doenças?

5. Controla o açúcar no sangue

O gengibre também brilha quando o assunto é controle glicêmico. Ele pode aumentar a sensibilidade à insulina, ajudando a estabilizar os níveis de açúcar no sangue. Essa é uma informação importante, especialmente considerando que o Brasil tem uma alta taxa de diabetes. Incluir gengibre na sua dieta pode ser um jeito inteligente de se cuidar!

6. Melhora a circulação sanguínea

Sabe aquela sensação de pernas pesadas após um dia longo? O gengibre pode te ajudar! Conhecida por suas propriedades vasodilatadoras, ele melhora a circulação, evitando problemas cardíacos. A Dra. Aline Lamaita destaca que essa raiz pode até ajudar na dissolução de coágulos, tornando-se uma aliada na sua saúde cardiovascular.

7. Melhora a saúde cerebral

Ao melhorar a circulação sanguínea, o gengibre também dá um boost nas funções cognitivas. Suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias ajudam na proteção das células cerebrais, diminuindo o risco de doenças como Alzheimer e Parkinson. Ótima notícia, né?

8. Auxilia na saúde respiratória

Quando o clima começa a mudar e os resfriados aparecem, o gengibre se revelou um excelente aliado. Com sua ação anti-inflamatória e expectorante, ele pode aliviar a irritação nas vias aéreas e ajudar a expelir o muco. Isso é um alívio para quem sofre com tosse e congestão.

Atenção ao uso do gengibre

Apesar de todos esses benefícios, é bom ter cuidado com o consumo excessivo do gengibre, especialmente se você tem condições de saúde específicas. A recomendação é sempre consultar um profissional de saúde antes de fazer mudanças na dieta. Lembre-se, o gengibre é um complemento, não um substituto para tratamentos médicos.

Incorporar o gengibre na sua vida é fácil e pode trazer um mundo de benefícios, desde a melhoria da digestão até o fortalecimento do sistema imunológico. Que tal experimentar mais essa raiz poderosa na sua próxima receita?