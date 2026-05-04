Saúde

Atum fresco ou enlatado? Conheça os benefícios dessa proteína

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Atum fresco ou enlatado? Descubra os benefícios dessa proteína
Atum fresco ou enlatado? Descubra os benefícios dessa proteína

O consumo de peixe no Brasil ainda deixa a desejar quando comparamos com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). O que eles sugerem? Pelo menos 250 gramas de peixe por semana, o que dá em torno de 12 quilos por ano. Por aqui, a média fica em cerca de 9 quilos por pessoa anualmente.

Um dos queridinhos dessa história é o atum. E a versão enlatada é a favorita de muitos, principalmente pela praticidade, preço acessível e pela versatilidade – dá para usar em saladas, sanduíches, massas e muito mais. Se você já abriu uma latinha de atum em um dia corrido, sabe bem do que estou falando!

O atum não é só prático, mas também traz benefícios que valem a pena destacar. Ele é rico em proteínas de alta qualidade e em ácidos graxos ômega 3, que fazem bem para o coração e ajudam a manter a saúde em dia. O Dr. Durval Ribas Filho, um expert em nutrição, ressalta que esse peixe é um verdadeiro aliado na prevenção de doenças crônicas e ajuda a controlar a pressão arterial e os triglicerídeos.

E se você está curioso, vamos explorar melhor os benefícios do atum!

1. Fonte de proteína de alta qualidade

As proteínas do atum são uma mão na roda para quem quer manter a massa muscular, se sentir saciado e ainda ajudar na recuperação do corpo, especialmente após treinos puxados.

2. Rico em ômega 3

Esse ácido graxo é uma gordura “do bem”. O ômega 3 do atum é ótimo para o cérebro, melhorando memória e funções cognitivas. Sem contar que ele também tem uma ação anti-inflamatória super importante.

3. Proteção cardiovascular

Ao incluir atum na dieta, você pode controlar melhor o colesterol e os triglicerídeos. Isso reduz o risco de problemas como a hipertensão.

4. Vitaminas e minerais

O atum traz junto vitaminas D e B12, além de selênio e iodo. Esses nutrientes são essenciais para fortalecer nosso sistema imunológico, ajudar no metabolismo e manter a mente afiada.

Alimento liberado para crianças e idosos

O atum é uma ótima opção para as crianças porque é nutritivo e cheio de proteínas. Porém, cuidado com o mercúrio: o ideal é oferecer com moderação e não mais que uma vez por semana, sempre com a orientação do pediatra. Preparações simples são as melhores!

Para os idosos, o atum contribui para preservar a massa muscular e é um bom aliado na saúde cardiovascular e na memória.

Atum fresco ou enlatado?

Aqui a escolha depende muito da sua rotina. O atum fresco é ideal, mas o enlatado traz várias vantagens, como a praticidade. O Dr. Durval observa que o fresco tende a ser mais nutritivo, com menos sódio e sem aditivos. Por outro lado, o enlatado é fácil de usar no dia a dia, sendo essencial em uma alimentação equilibrada.

Fresco:

– **Maior preservação de nutrientes**: Quando preparado de forma leve – grelhado ou assado, por exemplo – ele mantém melhor as vitaminas.
– **Mais ômega 3**: Como não passa pelo processamento, conserva essas gorduras boas.
– **Menor teor de sódio**: Em sua forma natural, é bem menos salgado.
– **Sem aditivos**: Não tem conservantes ou óleos extras.
– **Melhor qualidade proteica**: Fonte de proteína completa e de fácil digestão.

Enlatado:

– **Praticidade**: Perfeito para quem tem a rotina corrida e precisa de uma opção nutritiva fácil de preparar.
– **Variedade**: Escolha versões “ao natural”, que têm menos adição de sódio. Sempre fique de olho no rótulo!

O atum pode ser um excelente alimento em várias fases da vida, mas é bom lembrar que ele deve fazer parte de uma dieta equilibrada. Devido a sua grandeza, pode acumular mercúrio, e a moderação é essencial, principalmente para gestantes e crianças.

É tudo uma questão de balancear e saborear!

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