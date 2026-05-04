Concursos públicos: como a pressão afeta seus estudos

O rendimento médio dos trabalhadores no setor público é impressionante: de acordo com o Censo 2022 do IBGE, ele é 71,7% maior do que o do setor privado. Com essa diferença nos salários, benefícios e a estabilidade que a carreira pública oferece, não é surpresa que muitas pessoas se dediquem por anos à preparação para os concursos. Mas, para chegar lá, o caminho pode ser bem desafiador, especialmente quando se trata da saúde mental dos candidatos, que fica à prova devido à pressão, estresse e frustrações constantes, tudo isso em um cenário econômico complicado.

De acordo com Rafael Vieira, psicólogo da edtech Gran, a ansiedade é o sentimento mais comum entre os que se preparam para concursos. Essa ansiedade vem acompanhada do medo de falhar, não conseguir competir com tantos candidatos e até mesmo da pressão da banca examinadora. O estresse também aparece, com muita gente se esgotando por conta das horas excessivas de estudo, que muitas vezes acontecem à custa de momentos de lazer e descanso. E a depressão? Essa pode surgir quando a aprovação se torna um objetivo tão distante que a pessoa perde o sentido de propósito.

Impactos emocionais vão além da rotina de estudos

É importante ressaltar que essa pressão não afeta apenas a forma como estudamos, mas também nossa vida social e emocional. Muitos candidatos se isolam, ficam mais irritáveis e acabam alimentando crenças negativas sobre si mesmos. Uma reprovação, que é bastante comum diante da concorrência acirrada, pode levar a pensamentos como “não sou inteligente” ou “nunca vou conseguir passar”.

Com isso, a qualidade do estudo pode ser seriamente comprometida. O candidato pode acabar procrastinando ou mesmo ter dificuldade em aprender e memorizar, devido ao estresse e à depressão. Sintomas físicos, como dores de cabeça e problemas gastrointestinais, podem surgir. Já viu alguém perder noites de sono por causa de estudos, certo? Esse tipo de situação, infelizmente, é mais comum do que se imagina.

Descanso e equilíbrio também fazem parte da preparação

É essencial que cada candidato respeite seu próprio ritmo e condições. Para o psicólogo Rafael Vieira, organizar o tempo de maneira a incluir momentos de descanso, lazer e sonhos de qualidade é uma estratégia que não pode ser esquecida. Essas pausas ajudam a recarregar as energias.

“Muita gente acha que o concurseiro não tem final de semana e vive apenas estudando. Essa é uma pressão desnecessária! O importante é se lembrar de que o candidato é humano, tem limites e precisa de momentos para descansar, comer bem e socializar”, comenta Vieira. O processo de estudar para concursos não precisa ser um fardo ainda maior.

Rede de apoio pode aliviar ou aumentar a pressão

A pressão externa é outra realidade! As cobranças de familiares, amigos e até parceiros podem intensificar a pressão interna. Quando isso acontece, o concurseiro pode sentir que não tem espaço para falhar, pois suas vitórias e derrotas afetam não só a si, mas também as expectativas de quem está ao redor.

O psicólogo destaca que a preparação precisa ser um processo tanto individual quanto coletivo. A rede de apoio pode e deve respeitar as necessidades do candidato — acolher frustrações, celebrar conquistas e oferecer suporte emocional é fundamental para aliviar a carga que já é pesada.

Assim, manter uma boa saúde emocional é parte indispensável da preparação para o concurso. Afinal, um candidato mais equilibrado e tranquilo tem muito mais chances de brilhar na hora da prova!