Saúde

Pasta de amendoim: descubra 4 benefícios e como escolher a sua

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Pasta de amendoim: veja 4 benefícios e como escolher a versão certa
Pasta de amendoim: veja 4 benefícios e como escolher a versão certa

A pasta de amendoim é a queridinha das prateleiras e das cozinhas brasileiras. Prática, saborosa e cheia de nutrientes, ela conquistou o coração de quem busca uma alimentação mais saudável. Cada vez mais, a pasta tem feito parte da rotina de atletas e de famílias que querem dar um up na dieta. Mas, como tudo na vida, é preciso saber como aproveitar esse alimento da melhor forma!

Quando a pasta de amendoim é feita sem aditivos, ela se torna um verdadeiro tesouro nutricional. Cheia de gorduras boas, proteínas e micronutrientes, tem tudo para ser uma força aliada à saúde do coração e ao desempenho físico. E, segundo o Dr. Durval Ribas Filho, expert em nutrição e cabeça da ABRAN, devemos ficar espertos com as versões industrializadas. Elas costumam esconder açúcares e gorduras ruins que podem comprometer a saúde.

Nutrientes da pasta de amendoim

Se a curiosidade bateu, saiba que em 100 gramas da pasta de amendoim natural, você encontra cerca de 600 calorias, repletas de benefícios:

  • Proteínas (cerca de 25 g): essenciais para manter os músculos e oferecer saciedade.

  • Gorduras boas (cerca de 50 g): rica em ácidos graxos insaturados, ótima para o coração.

  • Fibras: ajudam a regular o açúcar no sangue, o que é ótimo, né?

  • Micronutrientes: inclui vitamina E, magnésio, niacina, zinco e potássio — tudo isso faz a diferença na saúde!

Benefícios da pasta de amendoim

Quando consumida na medida certa e de forma equilibrada, a pasta de amendoim traz uma série de vantagens. Aqui vão algumas delas:

1. Coração protegido

Consumir oleaginosas, como o amendoim, pode ajudar a reduzir o colesterol ruim (LDL) e, por consequência, o risco de problemas cardiovasculares. Isso acontece graças ao perfil de gorduras boas que ele oferece.

2. Controle da glicemia

Apesar de ser mais calórica, a pasta de amendoim possui um baixo índice glicêmico. A má notícia é que ela pode ser calórica se exagerarmos, mas a boa é que, misturada com carboidratos, pode ajudar a evitar aqueles picos de açúcar no sangue.

3. Mais saciedade

As proteínas, gorduras e fibras que você encontra na pasta de amendoim fazem com que a digestão seja mais lenta. Ou seja, ela pode ajudar a controlar a fome ao longo do dia. Um lanche de pasta de amendoim com frutas, por exemplo, é uma ótima pedida!

4. Aliada do treino

Com uma boa quantidade de arginina, a pasta de amendoim pode ajudar na produção de óxido nítrico — o que potencialmente melhora a circulação e a recuperação muscular após o treino. É um ponto a mais para quem gosta de se exercitar!

Por outro lado, alguns cuidados são essenciais ao incluir essa delícia da sua rotina. Aqui vão algumas dicas para aproveitar ao máximo:

  • Leia sempre o rótulo: quanto menos ingredientes, melhor. O ideal é que tenha só amendoim. Cuidado com açúcares e óleos adicionados!

  • Controle a porção: de 1 a 2 colheres de sopa por dia (30 a 40 g) são suficientes. É uma boa ideia inseri-la no café da manhã ou como pré-treino.

  • Combine com inteligência: ela vai bem com frutas, aveia, iogurte natural e pão integral. Mas evite misturá-la com ultraprocessados.

  • Atenção às alergias: o amendoim é um dos principais alérgenos. Se você tem histórico de alergias a oleaginosas, procure um alergologista antes de incluir na dieta.

Portanto, pode-se afirmar que a pasta de amendoim é uma grande aliada da saúde, desde que seja consumida na medida certa e seja de boa qualidade. E quem não ama um lanche delicioso e nutritivo, né?

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