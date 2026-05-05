Celulite e lipedema: saiba como diferenciá-los e tratá-los

O visual da pele pode causar confusão, especialmente para muitas mulheres que se deparam com a celulite e o lipedema. Ambos têm a mesma aparência de ondulações, mas, na verdade, são bem diferentes em suas causas e consequências. Vamos entender melhor isso?

O lipedema, por exemplo, é uma doença crônica em que há acúmulo de gordura de forma simétrica em áreas como pernas e braços. Isso muitas vezes vem acompanhado de dores, sensação de peso e hematomas que surgem facilmente. O Dr. Rafael Erthal, um cirurgião especializado no assunto, afirma que essa gordura “doente” leva a um aspecto na pele que lembra a casca de laranja. Bem chato, né?

Por outro lado, a celulite é resultado da tensão das fibras que, ao puxar a pele, criam aquelas pequenas depressões. Embora a celulite possa incomodar esteticamente, ela geralmente não traz problemas sérios de saúde. Contudo, se houver dor, inchaço ou endurecimento, vale a pena buscar um especialista para investigar.

Sinais que podem indicar lipedema

Se você notar que suas pernas ou braços estão com um acúmulo de gordura que parece desproporcional, ou se sentir dor ao toque e hematomas frequentes, é hora de prestar atenção. O Dr. Erthal recomenda buscar ajuda médica o quanto antes, pois, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, maiores as chances de controlar a evolução da doença.

Os sintomas mais comuns do lipedema incluem a presença de gordura extra nos membros, sensação de inchaço que piora ao longo do dia e uma sensibilidade aumentada na pele. O aspecto desproporcional é bem típico, com as pernas e quadris mais volumosos que o restante do corpo. Isso pode sobrecarregar as articulações e o sistema linfático, tornando o tratamento essencial.

Tratamentos para o lipedema

Embora o lipedema seja uma condição crônica, existem tratamentos que ajudam a controlar os sintomas e a evolução da doença. Um trabalho conjunto entre profissionais de várias áreas como nutricionistas, endocrinologistas e cirurgiões plásticos faz toda a diferença. Juntos, eles cuidam do bem-estar da paciente com dietas específicas, atividade física e terapias direcionadas.

Em casos mais avançados, a cirurgia pode ser uma opção. O Dr. Erthal destaca técnicas como a Lipedefinition, que não só retira o excesso de gordura, mas também busca restaurar o contorno armonioso do corpo, ajudando a aliviar a dor.

Tratamento para a celulite

Quando o assunto é celulite, a consulta com um dermatologista é sempre um bom primeiro passo. O Dr. Pedro Jordão ressalta que a combinação de um estilo de vida saudável e tratamentos estéticos é a chave para melhorias.

Dentre os procedimentos que podem ajudar, temos:

Subcisão: rompe as traves fibrosas que puxam a pele para baixo, sendo super eficaz para celulite mais profunda;

rompe as traves fibrosas que puxam a pele para baixo, sendo super eficaz para celulite mais profunda; Bioestimuladores de colágeno: que dão uma firmeza extra à pele;

que dão uma firmeza extra à pele; Radiofrequência e tecnologias combinadas: que atuam nas diferentes camadas da pele, ajudando a remodelar o tecido de gordura.

Riscos da progressão do lipedema

É importante lembrar que, sem tratamento, o lipedema pode piorar. Isso significa mais dor, aumento do volume das pernas e dificuldades em atividades diárias. Em alguns casos, pode ocorrer até a associação com o linfedema, que é um problema linfático que complica ainda mais a situação.

Por isso, se for feito um procedimento cirúrgico como a lipoaspiração, é essencial continuar com o tratamento conservador. Dietas anti-inflamatórias, exercícios para fortalecer os músculos e o uso de meias compressivas são algumas das medidas que ajudam a garantir um tratamento eficaz e completo.