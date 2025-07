Caixa Tem libera PIX de R$200 para usuários em agosto

Criado com o objetivo de garantir que os estudantes permaneçam na escola e diminuam a evasão, o programa Pé-de-Meia está dando um suporte financeiro aos alunos. Ele oferece um pagamento a cada período, variando de acordo com o tipo de incentivo.

Inicialmente, o planejamento não previa pagamento do Pé-de-Meia em agosto. No entanto, uma boa notícia chegou! O Caixa Tem confirmou que vai liberar um pagamento excepcional de R$ 200 via Pix para os beneficiários do programa.

Esse valor extra será concedido aos estudantes que atenderem aos critérios até julho. Assim, é uma boa ajuda para aliviar os gastos na volta às aulas do segundo semestre.

Vale lembrar que os depósitos regulares, que acontecem na última semana de agosto, ainda seguirão o mesmo esquema: as parcelas serão liberadas de acordo com o mês de nascimento dos beneficiários.

Como será feito o pagamento do PIX extra?

Assim como nas outras parcelas, o crédito será feito diretamente na poupança social digital do Caixa Tem, que já é criada automaticamente em nome do estudante.

Após o depósito, o aluno ou responsável pode sacar o dinheiro, transferi-lo via Pix, ou usar para pagar contas, como materiais escolares ou outras despesas relacionadas aos estudos.

Como garantir o recebimento do PIX extra no Caixa Tem?

Todos os estudantes que estão no programa Pé-de-Meia têm direito a esse pagamento extra. Porém, é importantíssimo verificar se os dados do Cadastro Único (CadÚnico) estão atualizados.

Outro detalhe fundamental é manter uma frequência mínima nas aulas. Além de ser um auxílio financeiro, o programa é pensado também para incentivar a permanência escolar, reconhecendo a educação como fundamental para promover a equidade e a transformação social.

Com a data do pagamento se aproximando, os alunos poderão confirmar, através dos canais oficiais ou do próprio aplicativo, quando exatamente o valor será depositado.