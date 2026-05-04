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Dor no joelho? Conheça 6 cuidados para evitar o desconforto

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Dor no joelho? Veja 6 cuidados para aliviar o desconforto
Dor no joelho? Veja 6 cuidados para aliviar o desconforto

A dor no joelho não é mais um problema exclusivo da terceira idade. Uma pesquisa recente revelou que 69% dos brasileiros com mais de 18 anos sentem desconforto nessa articulação. Isso dá cerca de 15 milhões de pessoas! O ortopedista Dr. Lúcio Gusmão, da Rede CADE, aponta que essa situação está relacionada ao nosso estilo de vida, que anda cada vez mais sedentário e com excesso de peso.

A cartilagem, que deveria ser nossa aliada na hora de amortecer impactos, acaba se desgastando com o sobrepeso. “Muita gente convive com a dor sem procurar ajuda, mas pequenas mudanças podem fazer toda a diferença”, afirma Dr. Lúcio. Vamos dar uma olhada nas dicas que ele compartilhou para amenizar esse incômodo.

1. Controle do peso e nutrição

Excesso de peso é um dos maiores vilões para as articulações. Cada quilo a mais gera sobrecarga, aumentando a dor. “É preciso emagrecer com uma alimentação equilibrada. Isso traz benefícios a longo prazo”, recomenda o doutor. Além disso, incluir colágeno, vitaminas e minerais na dieta ajuda a manter as articulações saudáveis, aliviando a dor e até ajudando a reparar tecidos danificados.

2. Fortalecimento muscular e exercícios físicos

Fazer exercícios regularmente é fundamental. Atividades como musculação, caminhadas e andar de bicicleta são boas opções. “Músculos fortes funcionam como se fossem suportes para o joelho, aliviando a pressão sobre a cartilagem”, explica Dr. Lúcio. Ao fortalecer a musculatura, você minimiza as chances de lesões e melhora a sua performance no dia a dia.

3. Compressas térmicas e pausas na rotina

Usar compressas quentes ou frias pode ajudar bastante no alívio da dor. Se você acaba de sair de um longo dia de trabalho ou daquelas maratonas de trânsito, aplicar gelo nas fases agudas ou calor para relaxar os músculos pode trazer um grande conforto. O calor melhora a circulação e relaxa a área, enquanto o gelo combate a inflamação.

4. Estímulo à recuperação natural do organismo

A medicina regenerativa está ganhando destaque no tratamento da dor no joelho. Ela trabalha com a eliminação de células disfuncionais e estimula a regeneração das saudáveis. Dr. Lúcio acredita que essa abordagem é valiosa, especialmente nos estágios iniciais da artrose, pois pode evitar cirurgias mais invasivas, como a colocação de próteses.

5. Fisioterapia e reabilitação funcional

A fisioterapia é essencial para melhorar mobilidade e corrigir movimentos. Cada paciente pode precisar de um tratamento personalizado. “Trabalhar na reabilitação garante que você recupere a função do joelho com qualidade, flexibilidade e mobilidade,” destaca Dr. Lúcio.

6. Constância no tratamento e mudança de estilo de vida

O segredo para livrar-se da dor de vez está na continuidade do tratamento. “Fortalecer a cartilagem não é tarefa fácil; exige persistência. O paciente que se compromete com mudanças de estilo de vida sente uma diferença significativa nos resultados”, finaliza o doutor.

Se você está enfrentando esse tipo de dor, saiba que pequenas mudanças na rotina e a busca de orientação especializada podem fazer um bem danado. Afinal, a saúde das nossas articulações é fundamental para aproveitar cada momento ao volante, não é mesmo?

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