Saúde

Vacinação contra a dengue: veja quem pode se imunizar em SP

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Vacina do Butantan começa a ser aplicada em pessoas de 59 anos e amplia acesso ao público geral em SP
Vacina do Butantan começa a ser aplicada em pessoas de 59 anos e amplia acesso ao público geral em SP (Foto: Divulgação/Instituto Butantan)

A vacinação contra a dengue em São Paulo ganhou uma nova cara a partir de 4 de maio. Agora, pessoas com 59 anos e trabalhadores da saúde tanto públicos quanto privados podem se vacinar gratuitamente. Essa medida é muito bem-vinda, especialmente em tempos em que o combate à dengue é tão urgente.

As doses da vacina, produzidas pelo renomado Instituto Butantan, já estavam disponíveis desde fevereiro, mas eram restritas a um grupo menor. Com a ampliação, a expectativa é que mais gente tenha acesso ao imunizante nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de todo o estado.

### Vacina em Foco

A vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan é uma grande conquista da ciência brasileira. Embora tenha começado a ser aplicada entre os profissionais de saúde, agora ela se torna acessível a um público maior. Isso é ótimo, pois proporciona a proteção necessária para aqueles que trabalham na linha de frente e para os cidadãos mais velhos.

### Quem Pode se Vacinar?

Aqui vai uma lista prática de quem pode se vacinar neste primeiro momento:

– Pessoas com 59 anos;
– Trabalhadores da saúde da rede pública;
– Trabalhadores da saúde da rede privada.

Essa abertura traz muita esperança, especialmente considerando que a dengue é uma preocupação constante em várias regiões do Brasil. É sempre bom lembrar que a prevenção é o melhor remédio!

### Eficácia da Vacina

Uma boa notícia a mais é que a vacina oferece proteção de até cinco anos. Um estudo publicado na revista Nature Medicine reforçou essa eficácia: uma única dose protege contra casos sintomáticos confirmados em até 65%, e a proteção contra os casos graves chega a impressionantes 80,5%. Isso é alentador, considerando os desafios que a população enfrenta com a doença.

Desde os anos 2000, a dengue já causou mais de 18 mil mortes no Brasil. Portanto, fortalecer a imunização é crucial para aliviar a pressão sobre o sistema de saúde, que já vive tempos difíceis.

### Procure sua UBS

Se você se encaixa no grupo elegível, procure a UBS mais próxima para verificar a disponibilidade da vacina e os horários de aplicação. Não deixe passar essa oportunidade; se proteger é um ato de responsabilidade consigo mesmo e com os outros!

E fica a dica: se você tem familiares ou amigos que se encaixam nos critérios, avise! Vamos juntos cuidar da saúde e combater essa doença de forma eficaz.

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