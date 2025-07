MIS celebra 80 anos de Raul Seixas com exposição em SP

Exposição "Baú do Raul" Homenageia Raul Seixas em São Paulo

Neste fim de semana, São Paulo recebe a exposição "Baú do Raul" no Museu da Imagem e do Som (MIS). A mostra é uma homenagem aos 80 anos do renomado cantor e compositor Raul Seixas, uma figura icônica do rock brasileiro.

A exposição apresenta uma coleção impressionante de mais de 500 itens pessoais de Raul, incluindo roupas, instrumentos musicais, letras manuscritas de suas canções famosas como "Gita" e "Maluco Beleza". O diretor do MIS, André Sturm, destaca que os visitantes poderão explorar não apenas os objetos em exibição, mas também mergulhar na trajetória do artista em um ambiente que evoca suas principais músicas.

Ao todo, são quinze salas temáticas, algumas delas proporcionam uma experiência imersiva, permitindo que os visitantes se sintam parte do universo de Raul. Esta experiência é reforçada por elementos visuais e sonoros que acompanham as músicas que marcaram sua carreira.

O acervo da exposição foi gentilmente cedido por Kika Seixas, ex-esposa de Raul, e sua filha, Vívian Seixas. Vívian expressou sua emoção ao ver sua herança familiar sendo celebrada e reconhecida. Ela revelou que o pai sempre teve um carinho especial por seus objetos pessoais, mantendo um "baú" com lembranças de sua infância, incluindo um caderninho onde ele registrava suas namoradas e recortes de ídolos como Elvis Presley.

Além desses itens, a mostra conta com a participação de Sylvio Passos, um amigo pessoal de Raul e fundador do fã-clube oficial, que trouxe um violão muito especial — o primeiro de Raul, datado de 1954. Esse instrumento é considerado emblemático por marcar o início do rock brasileiro.

A inauguração da exposição contará com uma programação especial, incluindo sorteios de brindes, quizzes sobre a vida de Raul e até um concurso de sósias. Para aqueles que se pareçam com o cantor, essa é uma oportunidade de se destacar e fazer parte da celebração.

Os ingressos para a exposição estão disponíveis a R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), com horários variados. Após o fim de semana de inauguração, os preços diminuem para R$ 30 e R$ 15, respectivamente, e a entrada é gratuita às terças-feiras. A programação se estende durante a semana, permitindo que mais pessoas tenham a chance de conhecer a vida e obra dessa lenda do rock brasileiro.