Frio intenso em cidade pouco conhecida chama atenção

Enquanto muitos estados e municípios do Brasil são conhecidos pelo calor tropical e praias maravilhosas, Lavras Novas, um distrito encantador de Ouro Preto, em Minas Gerais, traz uma proposta bem diferente. Com pouco mais de mil habitantes, o lugar é um dos mais frios do Sudeste, o que pode surpreender quem associa essa característica apenas ao Sul do país.

Localizada na Serra do Espinhaço, a 1.500 metros de altitude, Lavras Novas apresenta temperaturas amenas durante todo o ano. Aqui, a média não ultrapassa os 20°C, mesmo nos dias mais quentes do verão. Esse microclima é um convite para turistas que desejam escapar do calor habitual encontrado em outras regiões brasileiras.

Refúgio histórico e natural

Fundada no início do século 18, durante o ciclo do ouro, Lavras Novas preserva sua arquitetura colonial, com ruas de pedra e casinhas coloridas que encantam a todos. O charme histórico da cidade é apenas um dos atrativos. Aqui, o contato com a natureza é profundo. Trilhas que levam a cachoeiras e mirantes garantem uma experiência incrível para os amantes do ecoturismo.

A infraestrutura turística está bem preparada para receber os visitantes, com várias opções de hospedagem e restaurantes. Esses estabelecimentos oferecem uma mistura irresistível de pratos típicos mineiros com toques modernos, agradando todos os paladares.

Clima frio e comparações regionais

Embora não chegue a registrar temperaturas negativas, Lavras Novas desafia a ideia de que o frio brasileiro se resume ao Sul. Cidades de Santa Catarina, como São Joaquim e Urupema, são famosas por seus invernos rigorosos. No entanto, Lavras Novas se destaca com seu clima diferenciado, atraindo aqueles que buscam experiências variadas no Brasil.

O ambiente histórico e a culinária local tornam a cidade um verdadeiro tesouro para quem procura tranquilidade e belas paisagens. É um destino para relaxar, apreciar a natureza e se deliciar com a saborosa gastronomia mineira.