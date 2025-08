Milton Leite é o narrador oficial de novo canal esportivo

O narrador Milton Leite foi anunciado como a voz oficial da Xsports, um novo canal esportivo que será disponibilizado na TV Aberta. O comunicado sobre essa parceria ocorreu na manhã de hoje e marca uma nova etapa na carreira do narrador, que é uma figura reconhecida no meio esportivo brasileiro.

Milton Leite expressou sua felicidade com a novidade em suas redes sociais, ressaltando a importância e a inovação que a Xsports representa. Com quase 50 anos de experiência na narração esportiva, ele já é um nome familiar para os amantes de esportes no Brasil.

Anteriormente, Milton trabalhou por 19 anos na TV Globo, onde se destacou pela sua habilidade em contar histórias durante as transmissões. Ele deixou a emissora carioca no ano passado, mas não ficou muito tempo afastado das telas. Em janeiro deste ano, ele voltou a narrar jogos através da plataforma UOL Play durante o Campeonato Paulista.

A expectativa em torno da Xsports é alta, e a inclusão de Milton Leite como narrador oficial promete trazer um toque de tradição e credibilidade ao novo canal, atraindo tanto os fãs de esportes quanto aqueles que buscam novidades na programação esportiva da TV.