Ingressos para o show do Limp Bizkit no Brasil: preços e detalhes

A banda de rock Limp Bizkit, famosa por seus shows enérgicos e carisma no palco, anunciou sua volta ao Brasil para 2025 após uma apresentação de sucesso no Lollapalooza. O grupo, liderado pelo vocalista Fred Durst, se apresentará em um único show no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 20 de dezembro.

Nesta ocasião, a turnê "Loserville Tour" contará com a presença de outros artistas, como Yungblud, 311, Ecca Vandal, Jody Highroller e Slaydsquad, prometendo um evento diversificado e emocionante para os fãs do rock.

Informações sobre a venda de ingressos

A venda dos ingressos para o show começará ao meio-dia da próxima quarta-feira, 6 de agosto, e será exclusivamente online, através da plataforma Eventim. Os fãs que preferirem comprar os ingressos presencialmente terão a oportunidade de fazê-lo a partir do dia 7 de agosto, na bilheteria B do Allianz Parque.

Após essa data, as vendas na bilheteria mudarão para a bilheteria A, que está localizada na Rua Palestra Itália, 200, no bairro Água Branca, São Paulo. O horário de funcionamento da bilheteria é de terça a sábado, das 10h às 17h, mas as bilheteiras não funcionam em feriados ou durante eventos que não sejam da promoção do show.

Uma vantagem da compra nos pontos de venda físicos é que não haverá a cobrança da taxa de serviço, enquanto as vendas online permitirão parcelamento em até 10 vezes, com juros.

Preços dos ingressos

Os ingressos para o show do Limp Bizkit estarão disponíveis em quatro setores, com preços variados:

Cadeira superior : R$ 182,50 (meia-entrada) e R$ 365,00 (inteira)

: R$ 182,50 (meia-entrada) e R$ 365,00 (inteira) Pista : R$ 247,50 (meia-entrada) e R$ 495,00 (inteira)

: R$ 247,50 (meia-entrada) e R$ 495,00 (inteira) Cadeira inferior : R$ 332,50 (meia-entrada) e R$ 665,00 (inteira)

: R$ 332,50 (meia-entrada) e R$ 665,00 (inteira) Pista Premium: R$ 447,50 (meia-entrada) e R$ 895,00 (inteira)

Além disso, é importante destacar que o evento permite a entrada de crianças e adolescentes de 5 a 15 anos, desde que acompanhados por pais ou responsáveis.

Resumo do Show

Banda : Limp Bizkit

: Limp Bizkit Data : 20 de dezembro de 2025 (sábado)

: 20 de dezembro de 2025 (sábado) Local : Allianz Parque, Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca – São Paulo/SP

: Allianz Parque, Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca – São Paulo/SP Horário de abertura : 15h

: 15h Classificação Etária: Permitida a entrada de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos, acompanhados por responsáveis.

Os fãs de rock agora têm uma ótima oportunidade de assistir a um grande show no Allianz Parque e já podem se preparar para garantir seus ingressos.