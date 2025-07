Microsoft demite cerca de 9.000 funcionários em 2023

Microsoft anunciou que fará uma nova demissão em massa, afetando cerca de 9.000 funcionários, o que representa menos de 4% do total de sua força de trabalho. Esta é a terceira onda de cortes da empresa em poucos meses e a maior desde que 10.000 empregados foram dispensados em 2023. Esses cortes vêm em um contexto de reestruturação que também afeta outras empresas do setor de tecnologia.

Apesar do anúncio, as ações da Microsoft permaneceram estáveis. Em nota, um porta-voz da empresa justificou os cortes como parte de mudanças organizacionais necessárias para aprimorar a eficácia da empresa em um mercado dinâmico. A Microsoft está investindo em tecnologias que visam aumentar a produtividade dos funcionários, além de reduzir camadas gerenciais.

A implementação de inteligência artificial (IA) também está impactando o modelo de trabalho na Microsoft. O CEO Satya Nadella afirmou que entre 20% e 30% do código da empresa é gerado por IA, e a Microsoft está investindo bilhões em infraestrutura para essa tecnologia. Contudo, ainda não está claro se a IA foi um fator direto para os cortes recentes e quais divisões específicos serão afetadas.

Informações internas indicam que a equipe do Xbox, liderada por Phil Spencer, será uma das áreas impactadas pelas demissões. Em outras declarações, foi sugerido que as equipes de vendas e do Xbox também enfrentariam cortes. Somente em maio, a empresa já havia reduzido seu quadro de funcionários em 3%, dispensando aproximadamente 7.000 pessoas.

Atualmente, a Microsoft possui cerca de 228.000 colaboradores, de acordo com o último levantamento formal realizado em julho de 2024. Outras grandes empresas de tecnologia, como Meta e Bumble, também realizaram cortes de pessoal neste ano. O CEO da Amazon, Andy Jassy, alertou seus colaboradores sobre a possibilidade de que a IA ajude a reduzir os efetivos no futuro.

Apesar dos desafios, a Microsoft reportou um aumento de 18% em seus lucros trimestrais, alcançando US$ 25,8 bilhões no período encerrado em 31 de março, impulsionado pelo bom desempenho de seus serviços em nuvem e inteligência artificial. A expectativa é que a empresa divulgue os resultados financeiros do seu quarto trimestre fiscal ainda este mês.