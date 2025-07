Novo corte ganha espaço nos churrascos em vez da picanha

Quando o assunto é churrasco, a picanha ganha um destaque especial. Esse corte é querido por muitos devido à sua suculência, maciez e sabor irresistível. No entanto, uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas mostrou que, para grande parte dos brasileiros, o preço da picanha nos supermercados subiu bastante, tornando-se "muito mais alto".

Em busca de opções mais em conta, muita gente tem explorado alternativas igualmente saborosas. Uma delas é a carne sete da paleta. Também chamada de shoulder ou raquete, essa carne está na parte superior da paleta bovina e oferece maciez, um sabor único e um bom valor nutricional.

O que é interessante é que a carne sete da paleta não se limita ao churrasco. Ela também pode ser grelhada, assada ou cozida lentamente, permitindo uma variedade de preparos deliciosos.

Por que a carne sete da paleta tem se destacado?

Apesar de ter uma textura bem semelhante à do filé mignon, a carne sete da paleta era antigamente vista como um corte de segunda. Mas, nos últimos anos, a popularidade desse corte cresceu bastante. Isso aconteceu por conta de fatores como melhorias no manejo do gado e na genética das criações, resultando em cortes bem mais macios e saborosos.

Além disso, o custo-benefício da carne sete da paleta, juntamente com seus benefícios nutricionais, tem ajudado na valorização desse corte.

Outras opções para substituir a picanha

Se você está em busca de alternativas à picanha, a carne sete da paleta é uma excelente escolha, mas não é a única. Confira outras opções que também podem proporcionar experiências deliciosas:

Contrafilé: Reconhecido pela maciez, esse corte mantém a suculência devido à sua camada de gordura.

Maminha: Com fibras longas e uma textura super macia, esta carne é extremamente versátil e se adapta a diferentes preparações.

Coxão mole: Embora não seja a primeira escolha para churrasco, quando grelhado, sua textura se aproxima da de carnes nobres, sendo uma surpresa agradável.

Essas alternativas são ótimas para quem quer saborear um bom corte sem gastar muito.