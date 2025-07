Itaú apresenta plataforma inovadora para o mercado financeiro

O Itaú está inovando com uma novidade bem bacana no seu Superapp: a Plataforma de Passagens Aéreas. A ideia é mudar a forma como seus clientes buscam voos, e o lançamento está programado para o dia 4 de agosto. Atualmente, ainda está em fase de testes, mas promete facilitar muito a vida na hora de viajar.

Com essa plataforma, você poderá transferir pontos, comparar preços e tudo isso diretamente no aplicativo do banco. A proposta é deixar as buscas mais práticas e sem burocracias, algo que sempre deixa a gente mais estressado. E o melhor: essa novidade está sendo feita em parceria com a Decolar, permitindo que você pesquise e compre passagens para qualquer lugar do planeta.

E a flexibilidade do pagamento é outro grande trunfo. Você pode usar seus pontos acumulados, um cartão de crédito ou até mesmo o saldo da conta. Além disso, o Itaú promete facilitar o parcelamento, tudo integrado ao Superapp. Isso significa que você vai ter um atendimento 24 horas e uma gestão completa da sua reserva, tudo na palma da mão.

Plataforma de passagens aéreas integrada

Os benefícios se ampliam ainda mais para quem viaja. Essa iniciativa do Itaú é mais um passo na construção de um ecossistema robusto. O banco já oferece conta internacional, cofrinhos para poupança, serviços de câmbio, seguros e acúmulo de pontos. Com isso, ele consegue fidelizar os clientes e acompanhar as tendências do mercado.

A expectativa é de que a plataforma Superapp evolua constantemente, atendendo a diferentes perfis de usuários. E não se preocupe, pois o Itaú está eliminado etapas desnecessárias na transferência de pontos; tudo será feito de forma simplificada, mesmo em sites externos.

Reunindo tudo em um ambiente digital único, o Itaú quer diminuir o tempo que você gasta procurando opções. Com a Decolar na jogada, haverá uma variedade incrível de voos, tanto nacionais quanto internacionais. E a flexibilidade de combinar dinheiro e pontos vai permitir que você tenha uma experiência de compra mais personalizada e adaptável.

Pensando sempre no seu bem-estar financeiro, o Itaú está preparando tudo para garantir que essa funcionalidade traga conveniência. A competitividade do banco deve aumentar e, com as atualizações do Superapp, mais pessoas que viajam com frequência poderão aproveitar. Tudo está sendo bem planejado para oferecer uma experiência superior ao cliente.