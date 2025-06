Mercados voláteis: investidores mantêm otimismo para 2025

O índice S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, alcançou um novo recorde ao final do primeiro semestre de 2025. Após uma queda de mais de 19% em abril, devido a preocupações com as tarifas comerciais anunciadas pelo presidente Donald Trump, o mercado rapidamente se recuperou, batendo novas máximas apenas dois meses depois. Essa recuperação se deu em meio à dissipação dos temores sobre o impacto das tarifas na economia.

Entretanto, a trajetória do S&P 500 não foi tranquila. O mercado enfrentou diversas preocupações, como a competição na área de inteligência artificial da China, os efeitos das tarifas no crescimento das empresas americanas e a crescente tensão no Oriente Médio. Apesar disso, os investidores continuaram a comprar ações durante as quedas, demonstrando uma confiança persistente.

Um exemplo marcante da resiliência do mercado ocorreu após o anúncio das tarifas, conhecido como “Dia da Libertação”, em 2 de abril. Nos três dias seguintes, o S&P 500 caiu mais de 10%, um dos piores deslizamentos do índice desde a Segunda Guerra Mundial. No entanto, em apenas um mês, o índice se recuperou, favorablemente influenciado pelos adiamentos na implementação das tarifas.

Um fator significativo para essa recuperação foi o aumento das compras realizadas por investidores individuais, que, em 3 de abril, registraram um total de US$ 3 bilhões em compras líquidas, um recorde desde que os dados começaram a ser coletados em 2014. Essa onda de otimismo pode ser explicada pela sensação de invencibilidade que muitos traders e investidores ativos passaram a sentir, visto que cada queda no mercado é muitas vezes vista como uma oportunidade de compra.

Com o S&P 500 em alta novamente, muitos especialistas em Wall Street acreditam que as ações continuarão a subir até o final do ano. Os gestores de fundos, que frequentemente têm como referência grandes índices como o S&P 500, sentem a pressão de acompanhar essa recuperação, especialmente para garantir bônus no final do ano. A pressão para “acompanhar o mercado” é notável, e muitos investidores estão atentos ao desempenho dos índices.

Por fim, a preocupação principal para os investidores é como os desafios econômicos afetam as perspectivas de lucros das empresas. Embora as estimativas de crescimento tenham diminuído durante a queda dos preços das ações no início do ano, a perspectiva de crescimento agora parece ter melhorado junto com a recente recuperação do mercado.