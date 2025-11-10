Ex-carregador se torna líder de rede de supermercados e clube de futebol

O empresário mineiro Pedro Lourenço de Oliveira começou sua trajetória com uma pequena mercearia, inaugurada em 1996, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O que parecia um negócio modesto hoje se transformou em um impressionante conglomerado que registrou um faturamento de R$ 21,278 bilhões em 2024. A rede de Supermercados BH agora ocupa o 4º lugar no Ranking ABRAS 2025, superando grandes nomes do setor, como o GPA.

A jornada de Pedro como empresário não começou fácil. Ele trabalhou como carregador em supermercados, onde aprendeu na prática como funciona o varejo alimentício. Essa experiência foi fundamental para moldar o estilo de operação que sua empresa adotaria no futuro. Desde o início, o foco em preços competitivos e um atendimento acessível ao consumidor ajudaram a impulsionar a expansão gradual da rede.

Em 2024, o Supermercados BH fechou o ano com um total de 338 lojas, espalhadas principalmente por Minas Gerais e Espírito Santo.

Da mercearia de bairro à liderança regional

A primeira loja de Pedro foi aberta em maio de 1996, no bairro São Benedito, e marcou o início de uma expansão significativa. Sua vivência como descarregador e repositor desempenhou um papel importante na definição dos processos operacionais da empresa, moldando uma abordagem voltada para o público.

Com um foco claro em preços acessíveis e um ambiente que prioriza o atendimento ao cliente, a rede foi se expandindo. Ao longo dos anos, essa estratégia consolidou o Supermercados BH como a principal rede varejista de Minas Gerais.

Expansão e consolidação no mercado nacional

O Ranking ABRAS 2025, desenvolvido com a parceria da NielsenIQ, revelou que o faturamento do Supermercados BH alcançou R$ 21,278 bilhões em 2024. Isso garantiu ao grupo a posição de quarta maior rede do Brasil, atrás apenas de grandes concorrentes como Carrefour, Assaí e Grupo Mateus. Um crescimento de 10% em relação ao ano anterior é um indicador claro do sucesso da estratégia adotada.

O número de colaboradores também cresceu, chegando a 39.217 funcionários. Especialistas do setor atribuem isso à combinação de expansão em escala e aquisições pontuais que têm reforçado a presença da rede no mercado.

Estratégia e foco no público popular

O Supermercados BH adotou um modelo tradicional de lojas físicas, com uma boa variedade de produtos populares e preços justos. Enquanto muitos concorrentes se lançaram em investimentos digitais, a rede optou por reforçar sua presença em cidades de médio e pequeno porte.

Em 2024, a empresa ampliou sua presença com 22 novas inaugurações, que incluem novas unidades e pontos de atacarejo. Essa abordagem ajudou a garantir um crescimento orgânico, sustentando sua competitividade tanto em nível regional quanto nacional.

Compra do Bretas amplia presença em Minas Gerais

Recentemente, em fevereiro de 2025, o Supermercados BH anunciou a aquisição das operações do Bretas em Minas Gerais, até então controladas pela chilena Cencosud. O negócio, avaliado em R$ 716 milhões, inclui 54 lojas, oito postos de combustíveis e um centro de distribuição.

A transação passou pela análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que autorizou a transferência de parte das lojas em julho de 2025, permitindo a adaptação das unidades em diversas cidades mineiras. Essa compra vai ajudar a aumentar a presença da rede em regiões onde sua atuação era limitada.

Modelo de negócio e perfil do consumidor

O Supermercados BH mantém um foco claro no modelo tradicional de supermercado, atendendo especialmente consumidores de renda média e baixa. Esse modelo é bastante relevante em regiões com forte concentração de lojas de rua e onde as compras presenciais ainda são a norma.

Embora a rede também tenha operações de atacarejo, seu principal canal de vendas permanece o varejo físico. Com um elevado volume de vendas e custos operacionais ajustados, a empresa consegue manter suas margens, mesmo em meio a um cenário econômico desafiador.

Investimentos em promoções e datas comemorativas são frequentes, aumentando o fluxo de clientes e fortalecendo a marca nas comunidades onde o Supermercados BH atua.

Trajetória pessoal e cultura empresarial

Natural de Paineiras, no interior de Minas, Pedro Lourenço é filho de lavradores e se mudou para Belo Horizonte quando ainda era jovem. Sua trajetória no varejo começou em supermercados locais até ele decidir abrir sua própria mercearia em 1996.

Essa vivência ajudou a criar uma cultura empresarial que valoriza a atenção às rotinas do varejo e a busca constante por eficiência. A história de Pedro é frequentemente mencionada como um exemplo inspirador de ascensão profissional no Brasil.

Desafios e perspectivas do setor supermercadista

Com a consolidação como a 4ª maior rede de supermercados do Brasil e a incorporação das novas unidades do Bretas, o Supermercados BH se prepara para um novo ciclo de crescimento.

Um dos principais desafios será manter o ritmo de expansão física, equilibrando custos e produtividade. A integração das lojas adquiridas e a ampliação da base logística continuam sendo prioridades. O futuro do setor dependerá também da recuperação do poder de compra das famílias e de como o consumo interno evoluirá nos próximos anos.