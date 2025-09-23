Menino morre após engasgar com comida em piquenique

Alimentos comuns do nosso dia a dia podem, de fato, esconder riscos que a gente nem imagina. O engasgo é um desses perigos, e é um dos acidentes mais frequentes em casa, especialmente entre crianças. Em questão de segundos, algo que parecia tranquilo pode se transformar em uma emergência, exigindo rapidez e um pouco de conhecimento em primeiros socorros. É um alerta silencioso que merece nossa atenção.

Recentemente, a cidade de Massaranduba, no Norte de Santa Catarina, enfrentou uma tragédia que chacoalhou a comunidade. Matheus Eduardo da Costa, um menino de apenas 12 anos, faleceu após três dias internado na UTI. O motivo? Engasgou-se com pipoca em casa e, infelizmente, não sobreviveu a uma parada cardiorrespiratória. Apesar da dedicação e dos esforços dos médicos, a situação de Matheus não melhorou.

Esse caso se espalhou rapidamente pelo Brasil, trazendo à tona não só a tristeza pela perda, mas também um chamado urgente para que todos nós estejamos mais preparados para agir em situações de emergência. É um momento de reflexão sobre o que sabemos fazer quando tudo parece desmoronar.

Os primeiros socorros e a luta pela vida

A fatalidade ocorreu numa terça-feira, quando Matheus estava em casa, desfrutando de um lanche de pipoca. O alimento acabou obstruindo suas vias aéreas, resultando em uma parada cardiorrespiratória. A família, em estado de desespero, imediatamente levou o garoto para o pronto-socorro municipal. Após isso, os Bombeiros Voluntários transferiram Matheus para o Hospital Jaraguá, em Jaraguá do Sul.

No hospital, ele foi internado na UTI e precisou de ajuda para respirar. Durante os três dias críticos, amigos e familiares estavam à espera de boas notícias, trocando mensagens de esperança e fé. A mãe, Maria Eduarda, chegou até a clamar por um milagre nas redes sociais.

Quando a notícia trágica chegou, todos sentiram uma onda de dor. “O não de Deus dói”, desabafou a mãe, em um momento de profunda tristeza. A Secretaria de Educação local também expressou suas condolências, lamentando a perda do aluno da Escola Municipal Ministro Pedro Aleixo.

Do luto ao legado: um gesto de solidariedade

Apesar da dor imensurável, a família de Matheus tomou uma decisão muito generosa: autorizou a doação de seus órgãos. O gesto, mesmo em meio à tragédia, se transformou em esperança para muitas pessoas. A comunidade reconheceu essa atitude como um ato de amor que eterniza Matheus como um verdadeiro herói.

Esse episódio tristemente destaca a necessidade de conhecer e entender os primeiros socorros. A manobra de Heimlich, por exemplo, pode ser fundamental em casos de engasgo, mas ainda precisa ser mais difundida. De acordo com dados do Ministério da Saúde, chamar rapidamente o Samu (192) e aplicar reanimação cardiopulmonar quando necessário podem aumentar significativamente as chances de sobrevivência.

A morte de Matheus, embora deixe um vazio enorme, também nos faz pensar sobre a importância de estarmos mais preparados para agir em emergências em casa. Que seu legado inspire outras famílias a buscar mais informação, prevenção e solidariedade. É um aprendizado que podemos levar para nossas vidas, sempre que nos sentirmos vulneráveis diante de pequenos perigos do cotidiano.