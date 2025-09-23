Bolsonaro tem suspeita de câncer e médicos se preocupam

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado novamente em Brasília para a remoção de oito lesões na pele, que estavam localizadas no tronco e no braço. O procedimento aconteceu no Hospital DF Star, com a autorização do ministro Alexandre de Moraes, já que Bolsonaro está sob prisão domiciliar desde agosto. De acordo com o boletim médico, as lesões são classificadas como nevo melanocítico e neoplasia de comportamento incerto.

Isso quer dizer que algumas dessas lesões podem ser apenas pintas comuns, mas outras levantam preocupações sobre a possibilidade de câncer. Os médicos estão especialmente atentos ao melanoma, que é um dos tipos mais agressivos de tumor de pele, embora ele não seja tão frequente quanto outros tipos.

Para esclarecer se há células malignas, o material retirado foi enviado para biópsia. O resultado será crucial para determinar se Bolsonaro precisará de mais tratamentos ou apenas de acompanhamento médico.

### Sintomas e histórico de saúde

Carlos Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente, compartilhou que a saúde de Jair está bastante delicada. Além das lesões, ele vem enfrentando problemas como vômitos frequentes, soluços constantes, perda de apetite e anemia por falta de ferro. Esses sintomas, aliás, trazem ainda mais preocupação em relação ao estado geral dele.

Há também suspeita de uma nova hérnia e sequelas de uma pneumonia recente, o que piora sua condição. Desde o atentado à faca em 2018, Jair já passou por várias internações e procedimentos cirúrgicos, o que torna sua história médica complexa. Todos esses fatores destacam a importância de um monitoramento cuidadoso de sua saúde. Se a biópsia confirmar a presença de melanoma ou outro tipo de câncer, ele pode precisar de cirurgias mais extensas, imunoterapia ou tratamentos direcionados, dependendo do estágio da doença.

### Momento crítico na política

Essa internação ocorre em um contexto político muito delicado para o ex-presidente. Atualmente, ele está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Estando em prisão domiciliar desde agosto, ele enfrenta acusações de interferência judicial e violação de medidas cautelares.

A defesa solicitou permissão para o procedimento, argumentando que havia urgência médica. Moraes autorizou a cirurgia sem a necessidade de internação prolongada, mostrando como a saúde de Bolsonaro se entrelaça com suas questões judiciais.

Enquanto aguarda o resultado da biópsia, ele continua a se recuperar com o apoio da família. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem estado à frente dos cuidados, enquanto amigos e aliados pedem orações e enviam mensagens de apoio. O resultado médico não apenas impactará a saúde de Bolsonaro, mas também poderá afetar seu caminho político e judicial nos próximos meses.