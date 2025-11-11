Notícias

Menina de 10 anos com dislexia entra na Mensa com QI de 136

História de uma menina superdotada de 10 anos aceita na Mensa após teste de dislexia revelar QI de 136, confirmando presença no 1% mais inteligente do mundo e orientando apoio escolar sob medida.
A descoberta de uma menina superdotada de apenas 10 anos em Kent gerou bastante curiosidade. Tudo começou com uma avaliação que pretendia identificar suas dificuldades de leitura e ortografia. Porém, o que os avaliadores encontraram foi surpreendente: durante as três horas de teste, ficou claro que ela possuía habilidades excepcionais em raciocínio lógico e percepção espacial, resultando em um QI de 136. Essa pontuação a coloca entre o 1% mais inteligente do mundo.

O interessante dessa história é que, com esse diagnóstico, as necessidades educacionais da menina mudam completamente. O fato de ter um alto potencial cognitivo e uma dificuldade específica exige um acompanhamento escolar especial. Graças ao QI comprovado, sua família pode inscrevê-la na Mensa, uma associação que reúne indivíduos altamente inteligentes. A inclusão na Mensa significa acesso a atividades diferenciadas, eventos sociais e um círculo de amigos que têm perfis semelhantes. Isso tudo pode fazer uma grande diferença no desenvolvimento dela.

O teste realizado, além de investigar a leitura e a escrita, também incluiu tarefas de raciocínio e percepção espacial. A combinação de um desempenho tão alto em lógica com as dificuldades observadas na linguagem escrita é comum entre pessoas com altas habilidades, e essa avaliação pode abrir muitas portas. Na Mensa, ela terá a oportunidade de participar de grupos que exploram interesses comuns, além de permitir que sua educação seja adaptada com base em suas necessidades específicas.

Outro ponto importante aqui é que a dislexia e altas habilidades podem coexistir. Muitas vezes, os talentos ficam ocultos devido a dificuldades como a dislexia. Isso significa que ter dificuldades em leitura não deve ser visto como um obstáculo para o potencial intelectual. Por isso, é fundamental que o ensino se concentre em um equilíbrio entre remediação e enriquecimento. Incentivar o pensamento lógico e as artes pode manter a motivação da criança enquanto se trabalha para fortalecer suas habilidades linguísticas.

Para um acompanhamento mais eficaz, recomenda-se criar um mapeamento das forças e necessidades da menina através de avaliações detalhadas, e não apenas por triagens simples. Oferecer um plano de enriquecimento nas áreas de ciências, artes e tecnologia pode também ser uma boa estratégia, assim como usar o reconhecimento da Mensa para facilitar o apoio educacional.

Por fim, é essencial observar o bem-estar emocional dela, especialmente considerando a variação no ritmo de aprendizado. Essa atenção aos aspectos emocionais é tão importante quanto o foco nas habilidades acadêmicas.

