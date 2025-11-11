Zuckerberg critica ensino superior e alerta sobre endividamento jovem

Mark Zuckerberg, o cofundador do Facebook e CEO da Meta Platforms, está levantando uma polêmica que provoca reflexão: será que o ensino superior ainda vale a pena? Em uma conversa recente, ele disse que o sistema atual não está preparando os estudantes para os empregos do presente e, de fato, pode deixar muitos deles em desvantagem.

Zuckerberg, que começou sua jornada em Harvard, compartilha que, mesmo sem concluir a faculdade, ele saiu de lá com uma ideia que mudaria a comunicação global. Agora, mais de duas décadas depois, ele reflete sobre o valor da educação universitária nos dias de hoje. Durante o programa "This Past Weekend w/ Theo Von", Zuckerberg foi bem claro: "Não tenho certeza se a faculdade está preparando as pessoas para os empregos que elas precisam ter hoje", algo que ele considera um problema sério.

O questionamento do modelo universitário

É curioso notar como a faculdade ainda é vista como um caminho obrigatório na sociedade. Para Zuckerberg, fazer críticas a essa ideia se tornou quase um tabu. Ele diz: “É quase um tabu dizer que talvez nem todo mundo precise ir para a faculdade.” Segundo ele, essa visão está mudando lentamente, e muitas pessoas já percebem que existem opções valiosas que não exigem um diploma.

Embora reconheça que sua passagem por Harvard teve um papel fundamental em sua vida, ele acredita que o diploma não é mais uma garantia de sucesso profissional. A experiência social adquirida é importante, mas a realidade é que a promessa de estabilidade através da educação tradicional não se concretiza para todos.

Tecnologia avança mais rápido que o ensino

O empresário também aponta um ponto crítico: o sistema educacional não consegue acompanhar o ritmo das mudanças tecnológicas. Com o crescimento acelerado da inteligência artificial, Zuckerberg defende que as crianças devem aprender a utilizá-la desde cedo, sem se limitarem apenas a programar. “A tecnologia muda muito. É muito diferente agora do que era há 20 anos”, ele completou.

Jovens arrependidos e dados contraditórios

A fala de Zuckerberg ressoa entre muitos jovens. Uma pesquisa feita pela ResumeGenius com mil trabalhadores da Geração Z revelou que um em cada quatro se arrepende de ter cursado o ensino superior ou gostaria de ter feito uma graduação em áreas mais promissoras, como tecnologia, finanças ou saúde. Mas os números oficiais contam uma história diferente. De acordo com o Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos, quem tem um diploma de bacharel ganha em média 66% a mais do que aqueles que terminam apenas o ensino médio.

Ainda assim, profissões como engenharia, ciência da computação e administração continuam oferecendo boas oportunidades e salários em ascensão, de acordo com a Associação Nacional de Faculdades e Empregadores. Porém, as desigualdades persistem. Mulheres, minorias e trabalhadores mais velhos muitas vezes enfrentam disparidades salariais, mesmo com a mesma qualificação.

Mark Zuckerberg parece sugerir que talvez seja hora de repensar o ensino superior como a única rota para o sucesso. Em um panorama onde as dívidas acadêmicas aumentam e as oportunidades de trabalho evoluem rapidamente, a conversa sobre o valor da educação não poderia ser mais relevante.