Placa de trânsito com triângulo vermelho alerta motoristas no Brasil

No Reino Unido e na Irlanda, os motoristas podem se deparar com uma placa de trânsito triangular branca com um ponto preto no meio. Essa sinalização é na verdade um alerta de “ponto negro”, ou seja, uma área onde ocorrem muitas colisões graves. É um chamado para que os motoristas aumentem a atenção ao passar por esses locais.

Esse símbolo é praticamente desconhecido por aqui, mas tem um aviso importante para todos os condutores: redobrar a atenção. Embora essa placa não faça parte do nosso sistema de sinalização, a mensagem dela é universal e bastante relevante.

Vamos explorar como funciona essa sinalização e por que ela não está presente no Brasil.

Por que essa placa de trânsito não existe no Brasil?

Aqui no Brasil, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) é o responsável pela definição e uso das placas. E a verdade é que a placa triangular com o ponto preto não está descrita no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito.

A ideia de alertar para trechos de risco é válida, mas a placa específica não foi adotada. Assim, mesmo que a mensagem seja relevante, ainda não temos uma sinalização equivalente que chame a atenção para esses pontos críticos.

Como essa sinalização surgiu

O uso da placa que conhecemos como “Accident Black Spot” começou em 1955, em uma campanha de segurança viária no Reino Unido. O objetivo era simples: mostrar onde já ocorreram acidentes e chamar a atenção dos motoristas. O desenho, bem direto, faz o motorista entender que ali pode ser um local perigoso.

A intenção não é criar uma arte decorativa, mas sim provocar uma mudança de comportamento nas estradas.

Sinal de alerta

Embora essa sinalização não esteja no Brasil, a gente pode aprender com essa ideia. Sempre que você entrar em um trecho que é conhecido como de alto risco, é crucial aumentar a atenção. Isso pode significar:

Reduzir a velocidade;

Evitar ultrapassagens desnecessárias;

Manter uma boa distância do carro da frente;

Estar atento às condições da via — se a visibilidade está boa, se a estrada está bem cuidada, se há curvas perigosas.

O objetivo aqui é justamente fazer com que você esteja sempre ciente de que ali, acidentes já ocorreram. Mesmo sem uma placa específica, essa mentalidade deve estar presente.

No Brasil, usamos placas de advertência, que geralmente são amarelas e têm formas padrão. Elas nos avisam sobre curvas perigosas, pistas escorregadias e pontos de atenção. Esses avisos servem para preparar o motorista para o que vem pela frente, assim como a placa no exterior, mas sem o símbolo do ponto negro.

Por que é importante conhecer essa diferença

Saber que essa placa não é brasileira ajuda a evitar confusões. Às vezes, publicações erradas podem fazer parecer que novas placas estão sendo adotadas no Brasil. O reconhecimento das condições de risco no trânsito é algo que importa em qualquer lugar, independente de símbolos.

Nosso comportamento e atenção nas estradas são universais, e esse entendimento pode ajudar a evitar acidentes.

O que os motoristas devem praticar no trânsito brasileiro?

Para quem dirige por aqui, a sugestão é simples: quando você encontrar trechos que parecem problemáticos, trate-os como se fossem um ponto negro. Mesmo sem a placa, a segurança vem em primeiro lugar. Aqui vão algumas dicas:

Diminua a velocidade e observe o que acontece à sua volta;

Mantenha as luzes e os pneus do carro sempre em ordem;

Evite se distrair enquanto dirige;

Priorize a segurança ao invés da pressa.

A curiosidade sobre essa placa de trânsito triangular nos lembra que não precisamos de símbolos iguais ao que vemos em outros países para entender que a atenção é essencial em locais de risco. No Brasil, mesmo sem a sinalização específica, o conceito de estar alerta e prevenir incidentes é crucial para a segurança de todos nas estradas.