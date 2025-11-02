Mega da Virada pode superar R$ 1 bilhão pela primeira vez

As apostas para a Mega da Virada 2025 começam neste sábado, e a expectativa é de um prêmio colossal, que pode chegar a R$ 850 milhões! Isso representa um aumento de 33% em relação ao sorteio do ano passado. E a coisa pode ficar ainda melhor: se a quantidade de apostas crescer, esse valor pode ultrapassar R$ 1 bilhão, algo que nunca aconteceu antes no Brasil.

Imagina só, quanto mais pessoas jogarem, maior será o prêmio a ser distribuído na virada do ano. Isso já deixa o clima bem animado por aqui!

A mudança de vida que o prêmio pode trazer

Todo mundo sabe que a Mega da Virada tem o poder de transformar vidas. Diferente dos outros concursos, o prêmio não acumula. Se ninguém acertar as seis dezenas, o dinheiro vai para quem acertar cinco, e assim por diante. Em 2024, por exemplo, dois apostadores dividiram R$ 570 milhões, levando aproximadamente R$ 285 milhões cada um. Já pensou na emoção de entrar o novo ano com uma grana assim no bolso? E agora, com o valor quase 33% maior, a corrida para adquirir os palpites só promete aumentar.

Como apostar

Se você quer tentar a sorte, saiba que as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do Brasil, no aplicativo Loterias Caixa, ou pelo site oficial da Caixa. O valor mínimo da aposta é de R$ 5, e você pode escolher seis números entre 1 e 60. Para quem quer aumentar as chances, é possível marcar mais dezenas, mas isso também significa gastar um pouco mais.

As apostas ficam abertas até 19h do dia 31 de dezembro, então é bom se planejar! O sorteio será transmitido ao vivo na televisão e nas redes sociais da Caixa, sempre na véspera de Ano-Novo — uma tradição que todo mundo adora acompanhar.

Curiosidades e probabilidades

Achance de acertar os seis números em uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. Mesmo assim, milhões de brasileiros tentam a sorte todo ano, sonhando em começar o novo ano como milionários. A Mega da Virada não só empolga os apostadores, mas também movimenta a economia. No ano passado, a arrecadação foi superior a R$ 1,9 bilhão, e a expectativa é que esse valor cresça ainda mais neste ano.

O que significa um prêmio bilionário?

Se o prêmio atingir R$ 1 bilhão, será o maior já registrado nas loterias brasileiras. Para ter uma ideia do que isso representa, quem investisse esse montante na poupança ganharia aproximadamente R$ 5,6 milhões por mês só em juros! E mais, esse dinheiro seria suficiente para comprar mais de 6.000 apartamentos de R$ 160 mil ou até 20 jatinhos executivos, como o famoso Embraer Phenom 300.

A corrida já começou!

Então, com as apostas abertas, os especialistas alertam: não deixe para a última hora! No ano passado, muitas pessoas enfrentaram longas filas nos últimos dias e tiveram dificuldade para registrar suas apostas. E atenção: as apostas feitas após o horário limite do dia 31 não vão participar do sorteio, mesmo que estejam registradas no sistema.

É hora de garantir o seu bilhete e torcer para que a sorte esteja ao seu lado!