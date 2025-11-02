Café inusitado chega a Dubai com preço altíssimo

O café mais caro do mundo, que vem diretamente do Panamá, acaba de chegar a Dubai e está causando alvoroço entre os amantes da bebida. A partir deste sábado (1º), uma xícara dessa raridade é vendida por quase US$ 1.000, o que equivale a aproximadamente R$ 5,3 mil. E acredite, não é só o preço que impressiona — o sabor e a experiência de degustação também estão em um nível excepcional.

Esse cafezinho exclusivo está sendo servido no Julith Coffee, uma cafeteria localizada em um bairro industrial que se tornou o novo point dos apreciadores de café. O lugar tem como meta oferecer cerca de 400 xícaras dessa bebida que já conquistou fama mundial, conhecida por seu perfil floral e frutado, além de lembrar chá em seu aroma.

O fundador do Julith Coffee, o turco Serkan Sağsöz, garantiu que a experiência vai muito além do simples ato de tomar um café. O ritual inclui uma filtragem especial, uma degustação guiada e um ambiente pensado para proporcionar uma vivência única aos clientes.

Aroma, sabor e ritual: conhecendo o café panamenho

O grão que está fazendo sucesso em Dubai é da variedade Geisha, cultivada na renomada fazenda Hacienda La Esmeralda, que fica pertinho do vulcão Barú, no Panamá. Esse café é aclamado mundialmente por suas notas especiais e já foi premiado várias vezes como o melhor do mundo em competições.

Sağsöz descreve a experiência sensorial com bastante entusiasmo:

“Há notas florais brancas como o jasmim, sabores que lembram laranja e tangerina, além de um toque de damasco e pêssego. É delicado e doce, como mel.”

O Julith Coffee quer transformar cada xícara em uma experiência completa. O ritual de preparo inclui uma filtragem super precisa e explicações detalhadas sobre cada nuance da bebida para aqueles que desejam entender mais sobre esse tesouro.

O preço da raridade: números de uma disputa por café

O alto valor do café tem explicação. Em um leilão que durou impressionantes 13 horas, apenas 20 quilos desse grão especial foram arrematados por quase US$ 604 mil — o que dá mais de R$ 3,2 milhões, depois de 549 ofertas.

Sağsöz relata que a competição foi dura:

“Competimos principalmente com empresas asiáticas, que costumam ganhar esse tipo de leilão. Foi uma grande surpresa quando anunciaram nosso nome.”

Esse investimento milionário não se trata apenas de uma bebida. É parte de uma disputa global pelo café mais premiado do mundo.

Por que Dubai é o cenário ideal?

Dubai é conhecida mundialmente por seu luxo e experiências exclusivas. Com a torre mais alta do planeta, hotéis de tirar o fôlego e até ilhas artificiais, a cidade é o lugar perfeito para lançamentos ousados — e agora, isso inclui o café mais caro do mundo.

E Sağsöz resumiu bem o motivo da escolha:

“Achamos que Dubai era o local ideal para este investimento.”

Não é a primeira vez que o emirado quebra recordes. Em setembro, outra cafeteria local já tinha feito história ao vender uma xícara por US$ 680 (cerca de R$ 3.660). Com esse novo preço, Dubai eleva ainda mais o padrão do luxo gastronômico.

Exclusividade: quem poderá degustar essa raridade?

Apesar do interesse de muitos colecionadores e amantes do café, o Julith Coffee informou que, além de uma parte reservada para a família real de Dubai, não tem planos de vender o grão para outros compradores.

Isso torna essa bebida ainda mais exclusiva, aumentando seu valor e a aura de luxo que a cerca.