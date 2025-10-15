Notícias

Medicamento é retirado do mercado após inseto ser encontrado

A Anvisa determinou a interdição de medicamentos após um inseto ser achado em ampola de anestésico, reforçando o rigor da vigilância sanitária.
A Anvisa, nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu suspender temporariamente dois medicamentos fabricados no Brasil devido a problemas de qualidade. O motivo? Um inseto foi encontrado dentro de uma ampola de anestésico e um lote de antibiótico apresentou uma alteração inesperada de cor.

Essas ações foram publicadas no Diário Oficial da União. O antibiótico em questão é o Vancotrate 500 mg, produzido pela União Química, e o anestésico é o cloridrato de lidocaína 20 mg/ml, feito pela Hipofarma. A suspensão é temporária e visa proteger os pacientes até que as análises laboratoriais sejam completadas.

### Lotes interditados e riscos avaliados pela Anvisa

O caso do anestésico é o mais alarmante. Durante a inspeção, um inseto foi encontrado em uma ampola que estava lacrada. Este lote tem validade até janeiro de 2027 e sua comercialização foi suspensa imediatamente. No caso do Vancotrate, a interdição recaiu sobre um lote que, após diluição, apresentou uma mudança de coloração que não estava descrita na bula. Esse tipo de alteração é um sinal de instabilidade ou contaminação, levando a Anvisa a agir de forma preventiva em todo o Brasil.

### Reações das fabricantes e investigações em andamento

As empresas envolvidas estão respondendo às situações. A União Química afirmou que está apurando a razão da alteração na cor e que segue todas as determinações da Anvisa. A fabricante destacou que o problema ocorreu em apenas um lote, enquanto as outras unidades estão passando por análises rigorosas.

Por outro lado, a Hipofarma declarou que não encontrou indícios de contaminação dentro de seus processos e que o cliente que fez a denúncia se retratou. Mesmo assim, a Anvisa decidiu manter a interdição até que suas investigações sejam concluídas.

### Procedimentos de segurança e orientação a profissionais de saúde

Com a interdição, os medicamentos não podem ser utilizados, vendidos ou distribuídos. A Anvisa orientou todos os profissionais de saúde a suspenderem o uso desses produtos imediatamente e a reportarem qualquer suspeita de efeito adverso ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Essa suspensão não significa um recolhimento definitivo, mas é uma forma de impedir que medicamentos possivelmente contaminados cheguem aos pacientes.

### Medidas de prevenção e impacto no mercado farmacêutico

Casos como esses ressaltam a importância da rastreabilidade e do controle de qualidade na indústria farmacêutica. Quando uma interdição preventiva ocorre, ela provoca ajustes rápidos em toda a cadeia produtiva e uma revisão dos protocolos de segurança nas empresas envolvidas. É um lembrete de que todos, desde os fabricantes até os profissionais de saúde, precisam estar atentos à integridade física dos medicamentos antes de sua utilização. Qualquer anomalia deve ser comunicada às autoridades para que sejam tomadas as devidas providências.

