Arcanjo renegado é relançado no Globoplay com ação e novidades

A nova temporada de “Arcanjo Renegado” está prestes a estrear, trazendo de volta os fãs da série que se tornou um sucesso no streaming. A quarta temporada será lançada no dia 6 de novembro e apresenta episódios inéditos que prometem aprofundar a história dos personagens Mikhael e Sarah, interpretados por Marcello Melo Jr. e Erika Januza, respectivamente.

Neste novo arco, Mikhael deixa o Rio de Janeiro e vai para a região da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia. Lá, ele descobre uma rota de tráfico internacional de drogas que coloca em risco a segurança do país. A trama combina ação e política, refletindo sobre o aumento da criminalidade no Rio de Janeiro durante a pré-campanha para o Governo do Estado.

A tensão aumenta com a introdução de Poke, um traficante perigoso interpretado por Thiago Hypolito. A chegada dele poderá desequilibrar a equipe de Mikhael e criar um confronto direto com uma figura que representa o caos.

Além de Marcello e Erika, a nova temporada conta com um elenco diversificado que inclui veteranos e novos atores. Dentre os nomes que retornam estão Álamo Facó, Rita Guedes, Cris Vianna, Leonardo Bricio e Zezé Motta. Novos talentos fazem parte do time, como Marcello Novaes, Fernando Pavão e Paloma Bernardi, entre outros, criando uma equipe robusta e multifacetada.

Lançada originalmente em 2020, “Arcanjo Renegado” rapidamente conquistou uma base de fãs, se destacando por sua combinação de ação intensa e críticas sociais. A série aborda questões importantes, como corrupção e desigualdade, além de mostrar o impacto da violência nas forças de segurança urbanas.

A criação da série é de José Junior, que também atua como roteirista e é reconhecido por seu trabalho com o AfroReggae. A nova temporada promete manter o tom realista e emocional que já se tornou a marca registrada da produção.

Enquanto o público aguarda a chegada da quarta temporada, as três temporadas anteriores estão disponíveis para quem deseja relembrar os acontecimentos.

As filmagens da quinta temporada já foram concluídas no Rio de Janeiro, indicando que a produção continuará investindo em novas histórias e busca ampliar seu alcance além das fronteiras nacionais. A equipe criativa da nova temporada conta com José Junior na criação e redação final, e a direção é de Lipe Binder, Fabio Strazzer e Lucas Villamarim, com um roteiro elaborado por uma equipe de talentosos escritores.