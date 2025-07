Max Verstappen não comenta rumores da Mercedes antes do GP da Grã-Bretanha

Max Verstappen, piloto da Red Bull e quatro vezes campeão mundial de Fórmula 1, não fez revelações sobre seu futuro na categoria antes do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que acontece neste fim de semana. A especulação sobre uma possível transferência para a Mercedes em 2026 ganhou força recentemente, especialmente após declarações de George Russell, colega de equipe da Mercedes, que mencionou que a equipe estava em “conversas” com Verstappen.

Russell, que também está em negociações para renovar seu contrato, que termina ao fim desta temporada, afirmou estar confiante de que competirá pela Mercedes no próximo ano. No entanto, durante a coletiva de imprensa em Silverstone, não houve confirmações sobre a assinatura de um novo contrato.

A incerteza em torno do futuro de Verstappen alimenta a curiosidade dos fãs e especialistas. Contudo, o piloto preferiu não se aprofundar no assunto durante o dia de mídia. Ele declarou: “Não tenho nada a adicionar. O que eu disse na semana passada se mantém. Outras pessoas falam, o que é ótimo, mas isso não diz respeito a mim.”

Verstappen mencionou que é fácil pensar que “a grama é mais verde do outro lado”, e ressaltou a importância de permanecer tranquilo e aproveitar o que está fazendo. Ele destacou seu sucesso até agora e reconheceu que, embora a temporada atual não esteja como a equipe esperava, isso faz parte do esporte.

Continuando, ele afirmou: “Às vezes você só precisa aceitar isso. Outras pessoas criam mais histórias, mas isso não me diz respeito. Eu sei o que tenho, sei do que sou capaz, e isso é suficiente.”

Verstappen faz parte da família Red Bull desde sua estreia na F1 em 2015, quando correu pela equipe júnior Toro Rosso. No ano seguinte, ele subiu para a equipe principal e, após vencer sua primeira corrida na Espanha, conquistou quatro títulos consecutivos entre 2021 e 2024.

Nesta temporada, ele já garantiu duas vitórias, mas um incidente que resultou em sua retirada na corrida da Áustria, onde foi atingido por Kimi Antonelli, o deixou 61 pontos atrás do líder do campeonato, Oscar Piastri, na metade da temporada.

Com as novas regras que entrarão em vigor em 2026, a ordem de força entre as equipes pode mudar. No entanto, Verstappen alertou que não há garantia de que uma mudança de equipe o colocaria no carro mais veloz da grade. “É difícil na F1 estar sempre no carro mais rápido, porque você precisa olhar para o futuro. Quem poderia imaginar que isso aconteceria há dois anos?” disse o piloto.

Ele acrescentou que não está focado nesse tipo de especulação e que seu objetivo principal é melhorar a situação atual da equipe. “Estamos longe de onde gostaríamos de estar, isso é claro, mas ao mesmo tempo, muita coisa pode mudar no próximo ano. Mesmo tentando buscar o carro mais rápido, ele pode não ser o melhor ano que vem, e isso é exatamente o que a Fórmula 1 representa.”