Caça interceptador da União Soviética voa a Mach 3.2

A busca pelo título de caça mais rápido do mundo é um assunto que desperta a curiosidade de quem ama aviação. A resposta, no entanto, não é tão simples quanto parece. O campeão oficial é um clássico da Guerra Fria: o Mikoyan-Gurevich MiG-25 “Foxbat”, um interceptador projetado para superar qualquer bombardeiro.

Mas a história dos recordes de velocidade é bem mais rica. Embora o MiG-25 tenha um título, outras aeronaves como o SR-71 “Blackbird” voaram mais rápido, levantando a questão: estamos falando de um caça em combate ou de jatos em geral?

O campeão operacional: o soviético MiG-25 “Foxbat” e seus Mach 3.2

O MiG-25 “Foxbat” é o caça mais rápido em operação. Lançado em 1970, sua principal missão era interceptar bombardeiros supersônicos dos EUA.

Aqui estão alguns dados sobre esse caça impressionante:

Velocidade Máxima Operacional: Mach 2.83, cerca de 3.000 km/h.

Mach 2.83, cerca de 3.000 km/h. Velocidade Máxima Emergencial: Em situações extremas, podia atingir Mach 3.2 (aproximadamente 3.470 km/h). Mas, cuidado! Esse desempenho vinha a um alto custo: os motores eram severamente danificados e precisavam de revisões pesadas após o voo.

O recordista que nunca lutou: o protótipo americano YF-12

O recorde de velocidade para um caça armado vai para o protótipo Lockheed YF-12, que nunca chegou a ser usado em combate. Em 1º de maio de 1965, ele estabeleceu um impressionante recorde de Mach 3.2 (3.331,5 km/h). Porém, o programa foi cancelado em 1968 devido aos altos custos, e apenas três exemplares foram construídos.

O avião mais rápido de todos (que não era um caça): o SR-71 “Blackbird”

O título de aeronave a jato tripulada mais rápida do mundo fica com o Lockheed SR-71 “Blackbird”. Este avião de reconhecimento foi projetado para voar mais alto e rapidamente do que qualquer míssil ou caça que tentasse derrubá-lo.

Em 28 de julho de 1976, o SR-71 estabeleceu um recorde mundial que continua imbatido: Mach 3.32 (3.529,6 km/h).

E os caças modernos? Por que o F-22 e o Su-57 são mais lentos?

Apesar de parecer estranho, os caças modernos, como o F-22 Raptor americano (Mach 2.25), são projetados para serem mais lentos que os modelos da Guerra Fria. Isso se deve a uma mudança na doutrina de combate aéreo, onde a velocidade não é mais a prioridade.

Os caças de quinta geração valorizam fatores como:

Furtividade (Stealth): Ser invisível para radares inimigos.

Ser invisível para radares inimigos. Supercruise: Voar em velocidade supersônica sem pós-combustores, economizando combustível.

Voar em velocidade supersônica sem pós-combustores, economizando combustível. Manobrabilidade: Agilidade para combates aéreos próximos.

O MiG-25, embora rápido, tem desvantagens sérias, como ser pesado e consumir muito combustível, o que compromete sua manobrabilidade.

Quem leva o título de caça mais rápido do mundo?

Aqui está um resumo de quem realmente detém o título, dependendo da categoria: