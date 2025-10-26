Mark Zuckerberg exibe coleção de relógios milionários e raros

Se tem uma coisa que chama atenção na coleção de relógios de Mark Zuckerberg, é a busca por exclusividade e valorização do investimento — não só pela estética. O co-fundador do Facebook, hoje Meta, é conhecido por ser o terceiro homem mais rico do mundo e, na sua coleção, ele enaltece peças que contam histórias fascinantes, mesmo que algumas não sejam as mais bonitas aos olhos.

Quando falamos de relógios, é impossível deixar de mencionar dois modelos marcantes: um Rolex Daytona em preto e dourado e um raríssimo Patek Philippe em tons de rosa. Essas peças não têm apenas um visual atrativo; elas representam poder, precisão e status.

Uma Joia da Relojoaria: Patek Philippe 1518

Recentemente, Zuckerberg foi flagrado usando seu valiosíssimo Patek Philippe Calendário Perpétuo Cronógrafo ref. 1518. Este relógio está avaliado em impressionantes £730 mil e faz parte de uma edição limitada, com apenas 13 exemplares conhecidos. Em um leilão, um desses modelos chegou a ser vendido por US$ 14,5 milhões! O que é interessante é que o modelo dele, todo em rosa sobre rosa, já teve como dono um príncipe egípcio. Dados assim, especialistas acreditam que seu valor atual poderia ser ainda maior.

De Bethune Chuva Púrpura: Uma Coragem Estilística

Outro item curioso da coleção é o De Bethune DB28XS “Chuva Púrpura”, que está avaliado em £73 mil. Esse relógio se destaca pelo mostrador ousado, com um tom roxo metálico e uma forma ondulada que chama atenção. Embora tenha um estilo bem diferente do habitual de Zuckerberg, que costuma preferir peças mais discretas e funcionais, essa escolha demonstra seu apreço pela inovação estética e tecnológica.

Patek Philippe Complications: Um Exemplo de Alta Engenharia

Dentre as peças mais técnicas, encontramos o Patek Philippe Complications ref. 5961R, avaliado em £141 mil. Este modelo possui um aro cravejado de diamantes e tem um cronógrafo flyback automático, além de uma função de calendário anual. O brilho é impressionante, mas o que realmente se destaca aqui é a complexidade mecânica que a marca oferece.

Rolex Daytona: Clássicos de Luxo

Os Rolex Daytona ocupam um lugar especial na coleção de Zuckerberg. O primeiro modelo, ref. 6239, vale £730 mil e é uma beleza, com caixa e pulseira douradas e submostradores pretos, uma combinação que exala um caráter esportivo e luxuoso. Porém, mais exclusivo ainda é o Daytona Cosmograph ref. 6269, que está avaliado em £970 mil e tem apenas oito exemplares fabricados. Este relógio vem com caixa em ouro amarelo 18 quilates, aro com 48 diamantes e mostrador adornado com 231 diamantes e nove safiras.

Patek Philippe Grand Complication: Tradição e Modernidade

O Patek Philippe Grand Complication ref. 5270/1R representa um elo entre a tradição e a modernidade. Avaliado em £126 mil, esse cronógrafo com calendário perpétuo feito em ouro rosa realmente se destaca com sua pulseira integrada e mostrador “sunburst” em preto ébano. O mecanismo é conhecido pela precisão e a espessura fina, características que confirmam a qualidade artesanal.

Platinum FP Journe FFC: Raridade e Inovação

Por último, mas não menos importante, temos o Platinum FP Journe FFC, Calibre 1300.3. Esta peça rara e tecnicamente complexa custa cerca de £305.500. O relógio é inovador, utilizando a dactilonomia—um sistema que indica as horas usando a posição dos dedos. Feito em colaboração com o aclamado diretor Francis Ford Coppola, este modelo tem uma produção anual inferior a 15 peças. Quando Zuckerberg aparece em eventos e entrevistas, muitas vezes é visto usando essa obra-prima, que representa a interseção entre arte, cinema e engenharia. É um verdadeiro símbolo de sua coleção, que reflete não só riqueza, mas também uma visão única de genialidade.