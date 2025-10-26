Drake reforma Boeing 767 em luxuoso jato de US$ 185 milhões

Viajar de avião privado é uma realidade para muitos artistas que buscam liberdade e praticidade. Para esses profissionais, estar em diferentes cidades, estados ou até países em questão de horas se torna parte do dia a dia. Alguns músicos preferem jatinhos mais discretos, enquanto outros usam jatos maiores, que viram verdadeiros símbolos de status e poder.

Um exemplo que chama atenção é a banda britânica Iron Maiden, que utilizou um Boeing 747-400 durante uma turnê em 2012. E não é só isso: o rapper canadense Drake decidiu ir além e tem seu próprio Boeing 767 como seu meio de transporte principal.

Um Boeing 767 exclusivo e personalizado

Em 2019, Drake começou a usar um Boeing 767-200ER, fornecido pela empresa canadense Cargojet. O avião, identificado pela matrícula N767CJ, foi disponibilizado ao artista por conta de uma parceria de longa data com a companhia.

Esse jato, que foi fabricado em 1996 e originalmente entregue à Mid-East Jet, é o tipo de aeronave que impressiona logo de cara. O interior do avião é um espetáculo à parte, com uma ampla sala decorada com móveis de alto padrão e detalhes em dourado. Além disso, conta com três suítes privativas e um carpete que cobre todo o piso, garantindo um conforto digno de um hotel cinco estrelas nas alturas. Ele pode acomodar entre 30 e 45 passageiros.

Luxo, arte e identidade visual marcante

Em 2020, o Boeing passou por uma reforma chiquérrima, estimada em cerca de US$ 100 milhões, sob a direção do estilista Virgil Abloh. Com isso, o valor total do jato saltou para impressionantes US$ 185 milhões. Essa transformação resultou em uma fusão perfeita de elegância e estilo pessoal do artista.

Por fora, o jato recebeu várias pinturas ao longo do tempo. A mais recente é uma combinação de azul e branco que lembra um céu cheio de nuvens, uma clara referência ao álbum Nothing Was the Same. O nome “Air Drake” aparece nos motores, enquanto o logotipo da marca OVO — uma coruja — adorna o estabilizador vertical. Complementando a identidade visual, o divertido slogan “If you’re reading this we left” (“Se você está lendo isso, nós partimos”) reforça o tom irreverente e autêntico do rapper.