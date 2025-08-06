Restam seis feriados nacionais em 2025; confira o calendário

Os brasileiros podem se preparar para dois feriados prolongados em 2025 que prometem boas folgas. O Dia da Consciência Negra, que será comemorado em 20 de novembro, e o Natal, no dia 25 de dezembro, caem numa quinta-feira. E isso é uma ótima oportunidade para quem quer emendar o feriado com a sexta-feira e desfrutar de um final de semana mais longo.

Essas datas movimentam tanto os trabalhadores quanto as empresas, que já começam a se organizar para tirar o máximo proveito desses momentos de descanso. Porém, é bom lembrar que a folga na sexta não é garantida. Cada empregador tem a liberdade de decidir se concede esse dia.

Legalmente, não há obrigatoriedade de dar esse descanso extra, e muitas vezes pode ser necessário compensar as horas através de um banco de horas. Então, se você está pensando em fazer planos, vale a pena conferir com o seu chefe.

Feriados Prolongados de 2025

Nos feriados nacionais que ainda estão por vir, temos:

20 de novembro (quinta-feira) – Dia da Consciência Negra

– Dia da Consciência Negra 25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

Esse cenário abre a possibilidade de quatro dias de pausa, caso haja a liberação na sexta-feira. É uma excelente chance para planejar viagens rápidas, passar tempo com a família ou simplesmente relaxar um pouco mais.

Feriados que Caem no Fim de Semana

Por outro lado, existem alguns feriados em 2025 que não vão proporcionar folgas extras, pois caem no final de semana. São eles:

7 de setembro (domingo) – Independência do Brasil

– Independência do Brasil 12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida

– Nossa Senhora Aparecida 2 de novembro (domingo) – Finados

– Finados 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República

Essas datas podem ser um pouco decepcionantes para quem esperava aproveitar mais pausas durante o segundo semestre, já que não há como emendá-las.

Diferença entre Feriado e Ponto Facultativo

É comum as pessoas se confundirem com algumas nomenclaturas. O feriado nacional é uma data oficialmente reconhecida por leis em níveis federal, estadual ou municipal. Por sua vez, o ponto facultativo depende da decisão de um órgão público ou de uma empresa privada.

Por exemplo, o Corpus Christi, que foi celebrado em 19 de junho, é considerado ponto facultativo. Como resultado, apenas algumas cidades decidirem adotá-lo como feriado.

Planejamento é Essencial

Saber com antecedência os feriados prolongados de 2025 pode ser um diferencial na sua organização. Isso ajuda não só a planejar viagens, mas também a equilibrar responsabilidades profissionais e pessoais. Quando você se programa direitinho, fica mais fácil aproveitar cada momento desse calendário recheado de oportunidades para relaxar e se divertir.