Marcos Mion deixa programa da Globo e gera repercussão

Marcos Mion não irá mais apresentar o evento Criança Esperança em 2025. A notícia surpreendeu muitos, já que o apresentador tem sido uma figura constante nas edições recentes do programa beneficente da Globo.

A 40ª edição da atração será apresentada por um trio famoso: Xuxa, Eliana e Angélica. As três voltam a se reunir no palco após o reencontro de sucesso que aconteceu em 2023. Elas prometem levar ao público um espetáculo recheado de nostalgia e solidariedade, tocando o coração dos telespectadores.

A saída de Mion levanta questões sobre seu futuro na emissora. Mesmo com o programa Caldeirão ainda sendo exibido, o apresentador está perdendo um espaço importante em um dos eventos mais tradicionais da televisão brasileira.

O Criança Esperança ocorrerá no dia 27 de outubro e contará com diversas apresentações musicais, surpresas no formato do programa e homenagens pelos 40 anos da campanha, que se consolidou como um marco na TV do Brasil.