Cine Record Especial exibe ‘Assassinos Múltiplos’ hoje

Filme "Assassinos Múltiplos" é a atração do Cine Record Especial nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 5 de agosto, o Cine Record Especial apresenta o filme "Assassinos Múltiplos", uma produção repleta de ação e drama, estrelada pelo renomado ator Antonio Banderas. O longa promete prender a atenção do público com uma história intensa e cheia de reviravoltas.

A trama gira em torno de Frank Valera, interpretado por Banderas, que é um advogado respeitado na cidade de Pittsburgh. A vida de Frank é drasticamente transformada após uma tragédia familiar. Sua esposa, Sue, e sua filha, Olivia, são brutalmente assassinadas logo após a menina se apresentar em um show de talentos para o pai. Tragicamente, Frank não consegue chegar a tempo de ver a performance, mas recebe o vídeo dela momentos antes do crime. Infelizmente, logo depois, os corpos de Sue e Olivia são encontrados em um terreno baldio próximo a uma linha de trem.

Devastado pela perda e dominado pela culpa, Frank decide buscar os responsáveis pela morte de sua família. Em sua jornada, ele se vê mergulhado no submundo do crime, enfrentando lutas clandestinas. Frank encontra um livro chamado "Meditações", de Marco Aurélio, que o inspira a aprimorar suas habilidades e a lutar por justiça com suas próprias mãos. Essa busca o leva a um caminho sombrio, onde ele se transforma em um verdadeiro justiceiro.

Enquanto isso, o detetive Bill Lustiger, interpretado por Johnathon Schaech, está à frente da investigação e começa a suspeitar que a máfia russa possa estar envolvida no crime. O policial Hank Strode, vivido por Karl Urban, tenta ajudar Frank durante a investigação, mas logo percebe que o caso está se esfriando. Isso deixa Frank cada vez mais desesperado, levando-o a tomar decisões radicais.

O filme "Assassinos Múltiplos" tem direção de Isaac Florentine, conhecido por suas obras de ação que costumam incorporar elementos de artes marciais. Além de Banderas, o elenco inclui os atores Cristina Serafini, Paz Vega e Karl Urban.

Ficha técnica:

Canal: Record TV – Cine Record

Record TV – Cine Record Título original: Acts of Vengeance

Acts of Vengeance Gênero: Ação / Suspense

Ação / Suspense Classificação indicativa: 16 anos

16 anos Exibição: Terça-feira, 5 de agosto, às 23h

Se você está em busca de um filme emocionante, não perca "Assassinos Múltiplos", que será exibido hoje, às 22h45, no canal aberto da Record TV, disponível em todo o Brasil. A produção promete ser uma experiência marcante para os amantes de cinema.