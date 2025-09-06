Notícias

Marca brasileira é vendida por US$ 18 bilhões e surpreende mercado

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Marca tradicional brasileira é vendida por US$ 18 bilhões e deixa o mercado em choque
Marca tradicional brasileira é vendida por US$ 18 bilhões e deixa o mercado em choque

Conhecida como "o café forte do Brasil", a Pilão é uma das marcas mais queridas no país. O seu sabor marcante e o preço acessível conquistaram muitos apreciadores ao longo dos anos. Porém, mesmo sendo uma marca brasileira, a Pilão já faz parte do portfólio de multinacionais há um tempo. Recentemente, a marca passou por mais uma mudança significativa de donos.

No mês passado, a Keurig Dr Pepper (KDP), uma gigante americana de refrigerantes, anunciou a compra da Pilão por cerca de 18 bilhões de dólares. Essa transação está em andamento e deve ser finalizada até o primeiro semestre de 2026. Agora, a KDP quer expandir sua presença no mercado de bebidas quentes, onde já está se destacando.

Apesar da concorrência acirrada no setor de café no Brasil, a Pilão se mantém entre as favoritas. Com a KDP no comando, a expectativa é que a marca continue a inovar e a solidificar sua boa reputação, aumentando ainda mais o seu apelo junto aos consumidores.

O futuro da Pilão: principais mudanças após a venda da marca

Embora a transação ainda esteja em processo, não houve mudanças imediatas para os consumidores. No entanto, especialistas do setor já começam a levantar algumas possibilidades que podem ocorrer a médio e longo prazo:

  • Preços: A instabilidade nos preços do café e a alta nos custos do grão podem impactar os preços finais, o que pode ser um fator a se considerar para quem gosta de um bom café.
  • Variedade: A KDP é conhecida pela sua experiência em cafés em cápsulas, então há a esperança de que isso se reflita em uma expansão no portfólio da Pilão, trazendo novas opções para o consumidor. Quem busca um café mais sofisticado pode ser surpreendido por novidades exclusivas.
  • Distribuição: Graças à sua estrutura global, a KDP pode ajudar a Pilão a entrar em novos mercados e fortalecer sua presença, especialmente nas plataformas digitais. Isso pode facilitar o acesso da marca a novos consumidores.
Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Conta de luz grátis? Governo libera benefício que pode zerar sua fatura

Governo oferece benefício que pode zerar conta de luz

1 hora atrás
Márcia Sensitiva revela o que setembro reserva para o seu signo

Márcia Sensitiva divulga previsões de setembro para seu signo

2 horas atrás
Fundada há apenas 29 anos, a pequena Gavião Peixoto (SP) superou capitais como Brasília, Goiânia e São Paulo, alcançando a melhor qualidade de vida do Brasil segundo o IPS Brasil, com forte peso da presença da Embraer e da produção de caças Gripen.

Gavião Peixoto lidera ranking de qualidade de vida no Brasil

2 horas atrás
A surpresa de R$ 3.000 que você nem imagina estar na sua casa

Descubra a surpresa de R$ 3.000 que pode estar na sua casa

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo