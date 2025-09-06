Marca brasileira é vendida por US$ 18 bilhões e surpreende mercado
Conhecida como "o café forte do Brasil", a Pilão é uma das marcas mais queridas no país. O seu sabor marcante e o preço acessível conquistaram muitos apreciadores ao longo dos anos. Porém, mesmo sendo uma marca brasileira, a Pilão já faz parte do portfólio de multinacionais há um tempo. Recentemente, a marca passou por mais uma mudança significativa de donos.
No mês passado, a Keurig Dr Pepper (KDP), uma gigante americana de refrigerantes, anunciou a compra da Pilão por cerca de 18 bilhões de dólares. Essa transação está em andamento e deve ser finalizada até o primeiro semestre de 2026. Agora, a KDP quer expandir sua presença no mercado de bebidas quentes, onde já está se destacando.
Apesar da concorrência acirrada no setor de café no Brasil, a Pilão se mantém entre as favoritas. Com a KDP no comando, a expectativa é que a marca continue a inovar e a solidificar sua boa reputação, aumentando ainda mais o seu apelo junto aos consumidores.
O futuro da Pilão: principais mudanças após a venda da marca
Embora a transação ainda esteja em processo, não houve mudanças imediatas para os consumidores. No entanto, especialistas do setor já começam a levantar algumas possibilidades que podem ocorrer a médio e longo prazo:
- Preços: A instabilidade nos preços do café e a alta nos custos do grão podem impactar os preços finais, o que pode ser um fator a se considerar para quem gosta de um bom café.
- Variedade: A KDP é conhecida pela sua experiência em cafés em cápsulas, então há a esperança de que isso se reflita em uma expansão no portfólio da Pilão, trazendo novas opções para o consumidor. Quem busca um café mais sofisticado pode ser surpreendido por novidades exclusivas.
- Distribuição: Graças à sua estrutura global, a KDP pode ajudar a Pilão a entrar em novos mercados e fortalecer sua presença, especialmente nas plataformas digitais. Isso pode facilitar o acesso da marca a novos consumidores.