Marca brasileira é vendida por US$ 18 bilhões e surpreende mercado

Conhecida como "o café forte do Brasil", a Pilão é uma das marcas mais queridas no país. O seu sabor marcante e o preço acessível conquistaram muitos apreciadores ao longo dos anos. Porém, mesmo sendo uma marca brasileira, a Pilão já faz parte do portfólio de multinacionais há um tempo. Recentemente, a marca passou por mais uma mudança significativa de donos.

No mês passado, a Keurig Dr Pepper (KDP), uma gigante americana de refrigerantes, anunciou a compra da Pilão por cerca de 18 bilhões de dólares. Essa transação está em andamento e deve ser finalizada até o primeiro semestre de 2026. Agora, a KDP quer expandir sua presença no mercado de bebidas quentes, onde já está se destacando.

Apesar da concorrência acirrada no setor de café no Brasil, a Pilão se mantém entre as favoritas. Com a KDP no comando, a expectativa é que a marca continue a inovar e a solidificar sua boa reputação, aumentando ainda mais o seu apelo junto aos consumidores.

O futuro da Pilão: principais mudanças após a venda da marca

Embora a transação ainda esteja em processo, não houve mudanças imediatas para os consumidores. No entanto, especialistas do setor já começam a levantar algumas possibilidades que podem ocorrer a médio e longo prazo: