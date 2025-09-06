Notícias

Governo oferece benefício que pode zerar conta de luz

No Congresso, uma nova medida foi aprovada que promete ajudar muitas famílias brasileiras a economizar na conta de luz. Essa medida faz parte de uma mudança na Tarifa Social de Energia Elétrica, que vai isentar ou oferecer descontos na fatura de quem se qualifica. A ideia é trazer alívio para as pessoas de baixa renda, ajustando os valores da conta de acordo com o consumo.

Para que essa medida entre em vigor, ainda precisa passar pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Uma vez aprovada, o impacto positivo pode ser enorme, atingindo milhões de lares pelo Brasil.

Quem pode se beneficiar?

A Tarifa Social é uma ajuda importante para quem está enfrentando dificuldades financeiras. Se o consumo mensal ficar dentro do limite estabelecido, não será cobrada taxa alguma, ou haverá descontos na conta de luz. Isso significa que algumas famílias podem ficar completamente isentas, enquanto outras terão uma redução considerável nos valores.

A previsão é que cerca de 4,5 milhões de famílias se enquadrem na isenção total. Já outras 17,1 milhões podem ter algum tipo de desconto, desde que respeitem o limite de consumo de 80 kWh por mês. Nesse caso, os únicos encargos serão o ICMS e a taxa de iluminação pública.

Para quem consome entre 80 kWh e 100 kWh, é necessário estar ciente dos custos de disponibilidade da rede, que é o valor que a distribuidora cobra para manter a infraestrutura. Esses detalhes são importantes, pois ajudam a entender como funcionam os custos que podem ser repassados na conta.

A beleza desse sistema é que, normalmente, quem se enquadra na Tarifa Social já pode ter um processo automático de visualização do benefício, baseado em programas do governo. Portanto, não é preciso ir até a distribuidora de energia para solicitar a isenção ou o desconto, o que facilita a vida de quem está correndo atrás das contas.

Além disso, a proposta também vai de encontro à ideia de promover um consumo consciente de energia elétrica. Ao incentivar as famílias a usarem seus eletrodomésticos de forma mais responsável, não só elas economizam, mas também contribuem para um futuro mais sustentável. É só garantir que todas as informações estejam atualizadas no Cadastro Único, e grupos específicos, como idosos, pessoas com deficiência e beneficiários do BPC, poderão aproveitar essas vantagens.

