Mansão de R$ 3,8 milhões em Brasília para general do Exército

Mansão para General do Exército em Brasília de R$ 3,8 milhões: conta com sete quartos, piscina, 659 metros quadrados de área e reservada para militar de alta patente

Uma residência imponente de 659 metros quadrados no Setor Militar Urbano, em Brasília, está chamando a atenção do público por sua arquitetura e detalhes refinados. Essa casa oficial, destinada a oficiais-generais do Exército Brasileiro, está avaliada em cerca de R$ 3,8 milhões, segundo informações recentes. O projeto foi elaborado para garantir conforto e praticidade, visando a rotina de um militar de alta patente e sua família.

Localizada em uma área reservada, a casa foi idealizada cuidadosamente para atender todas as necessidades dos seus ocupantes. Além de sua grandeza, conta com sete quartos, sendo quatro suítes bem espaçosas, e um ambiente que combina funcionalidade e estética.

Um lar para diversas atividades

Entre os atrativos da residência, destacam-se:

  • Piscina privativa que integra a área de lazer.
  • Academia particular equipada com máquinas modernas.
  • Um espaço gourmet com churrasqueira, perfeito para momentos de confraternização.
  • Ambientes projetados para reuniões e convívio social.

Além disso, o imóvel está situado em um condomínio com segurança reforçada e acesso controlado, assegurando privacidade para os ocupantes.

Residências oficiais: como funcionam?

Este imóvel faz parte do sistema de Próprios Nacionais Residenciais (PNR), um patrimônio da União destinado ao uso funcional de autoridades militares. Nesses casos, quem ocupa a residência paga uma taxa proporcional ao seu salário, uma prática comum nas forças armadas.

As residências oficiais seguem um padrão projetado para atender a demanda de militares que atuam em Brasília, onde estão concentradas muitas das funções de comando das Forças Armadas.

Curiociades sobre imóveis militares

O Setor Militar Urbano não é o único lugar que abriga esse tipo de imóvel em Brasília. A cidade conta com diversas residências, algumas destinadas a oficiais-generais de alta patente e outras a oficiais em posições mais baixas. Em alguns casos, essas casas também incluem clubes particulares, áreas para práticas esportivas e até espaços para eventos oficiais.

A existência dessas habitações funcionais remonta à fundação da capital federal, nos anos 1960, acompanhando a presença estratégica das Forças Armadas na região.

A residencial de 659 m² e seu contexto

Essa residência de 659 m² se junta a um número significativo de imóveis usados apenas por militares em funções de liderança em Brasília. Com sua configuração diferenciada, incluindo sete quartos e piscina, ela se destaca como uma peça única, unindo arquitetura e a rotina da cúpula militar no Brasil.

