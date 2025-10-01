Mansão de R$ 3,8 milhões em Brasília para general do Exército
Uma residência imponente de 659 metros quadrados no Setor Militar Urbano, em Brasília, está chamando a atenção do público por sua arquitetura e detalhes refinados. Essa casa oficial, destinada a oficiais-generais do Exército Brasileiro, está avaliada em cerca de R$ 3,8 milhões, segundo informações recentes. O projeto foi elaborado para garantir conforto e praticidade, visando a rotina de um militar de alta patente e sua família.
Localizada em uma área reservada, a casa foi idealizada cuidadosamente para atender todas as necessidades dos seus ocupantes. Além de sua grandeza, conta com sete quartos, sendo quatro suítes bem espaçosas, e um ambiente que combina funcionalidade e estética.
Um lar para diversas atividades
Entre os atrativos da residência, destacam-se:
- Piscina privativa que integra a área de lazer.
- Academia particular equipada com máquinas modernas.
- Um espaço gourmet com churrasqueira, perfeito para momentos de confraternização.
- Ambientes projetados para reuniões e convívio social.
Além disso, o imóvel está situado em um condomínio com segurança reforçada e acesso controlado, assegurando privacidade para os ocupantes.
Residências oficiais: como funcionam?
Este imóvel faz parte do sistema de Próprios Nacionais Residenciais (PNR), um patrimônio da União destinado ao uso funcional de autoridades militares. Nesses casos, quem ocupa a residência paga uma taxa proporcional ao seu salário, uma prática comum nas forças armadas.
As residências oficiais seguem um padrão projetado para atender a demanda de militares que atuam em Brasília, onde estão concentradas muitas das funções de comando das Forças Armadas.
Curiociades sobre imóveis militares
O Setor Militar Urbano não é o único lugar que abriga esse tipo de imóvel em Brasília. A cidade conta com diversas residências, algumas destinadas a oficiais-generais de alta patente e outras a oficiais em posições mais baixas. Em alguns casos, essas casas também incluem clubes particulares, áreas para práticas esportivas e até espaços para eventos oficiais.
A existência dessas habitações funcionais remonta à fundação da capital federal, nos anos 1960, acompanhando a presença estratégica das Forças Armadas na região.
A residencial de 659 m² e seu contexto
Essa residência de 659 m² se junta a um número significativo de imóveis usados apenas por militares em funções de liderança em Brasília. Com sua configuração diferenciada, incluindo sete quartos e piscina, ela se destaca como uma peça única, unindo arquitetura e a rotina da cúpula militar no Brasil.