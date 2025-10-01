Mansão de R$ 3,8 milhões em Brasília para general do Exército

Uma residência imponente de 659 metros quadrados no Setor Militar Urbano, em Brasília, está chamando a atenção do público por sua arquitetura e detalhes refinados. Essa casa oficial, destinada a oficiais-generais do Exército Brasileiro, está avaliada em cerca de R$ 3,8 milhões, segundo informações recentes. O projeto foi elaborado para garantir conforto e praticidade, visando a rotina de um militar de alta patente e sua família.

Localizada em uma área reservada, a casa foi idealizada cuidadosamente para atender todas as necessidades dos seus ocupantes. Além de sua grandeza, conta com sete quartos, sendo quatro suítes bem espaçosas, e um ambiente que combina funcionalidade e estética.

Um lar para diversas atividades

Entre os atrativos da residência, destacam-se:

Piscina privativa que integra a área de lazer.

que integra a área de lazer. Academia particular equipada com máquinas modernas.

equipada com máquinas modernas. Um espaço gourmet com churrasqueira, perfeito para momentos de confraternização.

com churrasqueira, perfeito para momentos de confraternização. Ambientes projetados para reuniões e convívio social.

Além disso, o imóvel está situado em um condomínio com segurança reforçada e acesso controlado, assegurando privacidade para os ocupantes.

Residências oficiais: como funcionam?

Este imóvel faz parte do sistema de Próprios Nacionais Residenciais (PNR), um patrimônio da União destinado ao uso funcional de autoridades militares. Nesses casos, quem ocupa a residência paga uma taxa proporcional ao seu salário, uma prática comum nas forças armadas.

As residências oficiais seguem um padrão projetado para atender a demanda de militares que atuam em Brasília, onde estão concentradas muitas das funções de comando das Forças Armadas.

Curiociades sobre imóveis militares

O Setor Militar Urbano não é o único lugar que abriga esse tipo de imóvel em Brasília. A cidade conta com diversas residências, algumas destinadas a oficiais-generais de alta patente e outras a oficiais em posições mais baixas. Em alguns casos, essas casas também incluem clubes particulares, áreas para práticas esportivas e até espaços para eventos oficiais.

A existência dessas habitações funcionais remonta à fundação da capital federal, nos anos 1960, acompanhando a presença estratégica das Forças Armadas na região.

A residencial de 659 m² e seu contexto

Essa residência de 659 m² se junta a um número significativo de imóveis usados apenas por militares em funções de liderança em Brasília. Com sua configuração diferenciada, incluindo sete quartos e piscina, ela se destaca como uma peça única, unindo arquitetura e a rotina da cúpula militar no Brasil.