Murilo Benício e Grazi Massafera trazem química em Três Graças

Murilo Benício e Grazi Massafera em cena de Três Graças. Foto: Globo
Murilo Benício e Grazi Massafera prometem química em Três Graças

Murilo Benício está de volta às telas das novelas e seu novo trabalho promete agitar o horário nobre da Globo. O ator será um dos protagonistas da trama Três Graças, que estreia no dia 20 de outubro e vem para substituir o remake de Vale Tudo. A novela é criada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, com direção artística de Luiz Henrique Rios.

No folhetim, Murilo interpreta Santiago Ferette, um vilão intrigante e cheio de nuances. Ferette é amante e cúmplice de Arminda, papel de Grazi Massafera. Juntos, eles estão envolvidos em uma rede de falsificação de medicamentos e guardam grandes quantias de dinheiro em uma escultura em um quarto secreto de um casarão.

Em entrevistas, Murilo revelou que tem se divertido bastante nas gravações com Grazi. Ele comentou sobre a química entre eles, afirmando que os encontros no set são sempre divertidos e cheios de risadas. Referindo-se a sua parceira, ele disse que Arminda é uma personagem vibrante, que, apesar de ser vilã, tem um charme que certamente conquistará o público brasileiro.

O Perfil do Vilão Santiago Ferette

Santiago Ferette, embora aparente ser um benfeitor social, esconde um lado sombrio. Na trama, ele mantém uma fundação que recebe verbas públicas para medicamentos de alto custo, que supostamente seriam oferecidos em farmácias populares. Contudo, na verdade, esses remédios são desviados para o mercado ilegal, vendidos a preços mais bajos e pagos em dinheiro. Ferette também comanda uma fábrica que produz placebos, entregando aos pacientes produtos ineficazes que agravam o estado de saúde deles.

Apesar de suas ações frias, Ferette tem uma vida familiar; é casado há mais de 20 anos com Zenilda, interpretada por Andreia Horta, e tem dois filhos, Leonardo e Lorena.

A Construção de Mais Um Vilão

Murilo Benício comentou, de maneira bem-humorada, que Três Graças marca o seu 14º vilão consecutivo. Ele destaca que, para ele, personagens vilões não são simplesmente maus ou bons. Ao invés disso, busca entender os motivos que os levam a agir como agem, considerando isso um exercício de atuação.

Apesar de sua complexidade, Ferette também possui traços humanos. Ele é dedicado à família, ainda que seu relacionamento com Arminda compique a dinâmica familiar.

Informações Importantes

  • Estreia: 20 de outubro, na Globo, com previsão de cerca de 179 capítulos.
  • Autores: Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.
  • Direção: Luiz Henrique Rios.
  • Premissa: A história acompanha três gerações de mulheres, unidas por temas de abandono e maternidade precoce.

Com esses elementos, Três Graças promete ser uma novela envolvente, repleta de drama e intrigas, pronta para conquistar os telespectadores.

