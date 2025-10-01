Notícias

Mansão de R$ 29 milhões de Virgínia Fonseca tem 7 suítes e estúdio

Tour pela mansão de Virgínia Fonseca em Goiânia: imóvel de R$ 29 milhões com 7 suítes, piscina com telão e estúdio de música exclusivo.

A mansão de R$ 29 milhões de Virgínia Fonseca, localizada no luxuoso condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia, é uma verdadeira referência de sofisticação nas redes sociais. Com cerca de três anos de construção, a casa foi oficialmente inaugurada em julho de 2024. O imóvel conta com sete suítes, nove banheiros e uma área externa incrível, que inclui uma piscina em “L” com cascata e um telão embutido, perfeito para eventos ao ar livre.

Os espaços da casa foram projetados pensando não apenas no conforto, mas também na rotina de trabalho e produção de conteúdo. Um estúdio de música exclusivo permite gravações profissionais, mostrando que a residência combina perfeitamente a vida pessoal, a arte e o entretenimento, sem abrir mão da funcionalidade e da privacidade.

Onde fica e como foi concebida

Situada em um dos endereços mais cobiçados de Goiânia, a mansão ocupa aproximadamente 3.300 m². O projeto arquitetônico priorizou a fluidez dos espaços, criando uma combinação harmoniosa de áreas para lazer e convivência. O processo de construção durou três anos, refletindo o alto nível de personalização. Cada detalhe, desde a disposição das suítes até a área de lazer, foi pensado para atender à dinâmica da influenciadora e de sua família.

Dormitórios, banheiros e o núcleo íntimo da casa

O espaço íntimo da mansão reúne sete suítes, garantindo privacidade para os moradores e convidados. Cada suíte foi cuidadosamente planejada para o uso diário, com closets amplos e banheiros que suportam a alta demanda de compromissos e produção de conteúdo. Com nove banheiros ao todo, a residência distribui essa facilidade entre as áreas íntima, social e de lazer, evitando filas em dias de eventos.

Área de lazer: piscina em “L”, cascata e telão gigante

A área de lazer é um verdadeiro destaque da mansão, com a piscina em formato de "L" e uma cascata deslumbrante complementada por um telão gigante. Essa combinação transforma o quintal em um espaço ideal para festas, lançamentos e transmissões, quase como um resort, mas com o controle de iluminação e som garantido.

A varanda gourmet, conectada à piscina e aos jardins, é perfeita para almoços longos e gravações externas, levando em conta a circulação e o conforto acústico.

Estúdio de música: trabalho dentro de casa

Um dos grandes trunfos da casa é seu estúdio de música, projetado para gravações e pós-produção. Ter um espaço como esse dentro de casa facilita a criação e diminui a necessidade de deslocamentos, o que é essencial para quem trabalha na produção de conteúdo. Além disso, esse diferencial aumenta o valor do imóvel, atraindo um perfil de comprador que busca estrutura pronta para o mercado musical.

Quanto custa e como evoluiu o preço

Em setembro de 2024, após a separação, a mansão foi colocada à venda por R$ 29 milhões. Com o passar do tempo, o valor divulgado chegou a R$ 27 milhões, mas ainda não havia sido vendido. Rumo ao fechamento das negociações, a equipe da influenciadora negou rumores, o que revela a complexidade do mercado para propriedades de alto padrão.

A valorização de imóveis como esse é influenciada pela demanda de compradores que procuram um espaço que una conforto e estruturas para eventos e produção de conteúdo. O estúdio, a piscina com telão e a distribuição pensada para uso cotidiano contribuem tanto para a valorização quanto para eventuais desvalorizações.

Vida após a separação: quem ficou e quem mudou

Após a separação em junho de 2025, Zé Felipe se mudou para outra mansão próxima, enquanto Virgínia decidiu ficar na casa com as filhas e sua mãe. Esse arranjo favorece a rotina familiar e de trabalho, evitando complicações logísticas e criando um ambiente funcional para a produção diária de conteúdo.

Planta, fluxo e bastidores que o público não vê

Além das suítes e banheiros, a casa foi projetada com diversas áreas de apoio, como brinquedoteca e espaços de beleza. Esses bastidores são fundamentais para manter a rotina organizada, especialmente em uma casa onde vivem crianças e uma equipe de trabalho. O resultado é um imóvel de luxo que se adapta ao cotidiano, sendo muito mais do que um simples cenário.

Mercado de luxo em Goiânia: o que a casa ensina

A mansão de R$ 29 milhões de Virgínia Fonseca sinaliza uma tendência crescente em Goiânia: condomínios-clube com casas que misturam moradia, trabalho e lazer. Quando o imóvel se alinha ao estilo de vida dos compradores, o valor percebido aumenta. No entanto, o público é restrito, e propriedades com características tão específicas podem demorar para serem vendidas, embora continuem atraentes, desde que mantenham acabamentos modernos e diferenciais funcionais, como o estúdio e a área gourmet.

