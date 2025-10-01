Angélica apresenta programa ao vivo no GNT com André Marques e Aline Wirley

A partir do dia 16 de outubro, às 22h30, os telespectadores poderão acompanhar o programa Angélica Ao Vivo, que traz a apresentadora de volta ao formato de transmissão ao vivo. O programa será exibido pelo GNT e também estará disponível para assinantes do Globoplay no plano premium.

Com um formato que valoriza a espontaneidade, Angélica Ao Vivo promete uma série de conversas descontraídas, dinâmicas divertidas e a presença de convidados especiais a cada episódio. Serão quatro convidados diferentes em cada programa, que compartilharão histórias e reflexões sobre uma variedade de temas, incluindo cotidiano, sociedade e cultura.

Angélica se mostrou animada com o retorno ao formato ao vivo e comentou sobre a emoção de fazer um programa sem gravações prévias. Ela destacou que, apesar de já ter apresentado outros shows ao vivo, como o Fama e o Criança Esperança, este projeto tem uma abordagem mais livre e cheia de espontaneidade. "A experiência de voltar a fazer ao vivo é maravilhosa, e a adrenalina é algo que estou sentindo falta", declarou.

Para trazer ainda mais leveza ao programa, André Marques será o responsável por preparar pratos para os convidados e participar das conversas. Ele expressou sua felicidade em voltar à TV, especialmente em um projeto que mistura gastronomia e entretenimento ao lado de Angélica. Marques lembrou da longa amizade entre eles e enfatizou a diversão que espera ter ao cozinhar e interagir com os convidados.

A trilha sonora do programa será criada por uma banda ao vivo sob a liderança de Aline Wirley, que também se mostrou entusiasmada com sua participação. Aline valorizou a oportunidade de compartilhar o palco com Angélica e André, e expressou sua expectativa de viver momentos especiais com música e celebração.

O roteiro do programa é de responsabilidade de Edu Araújo, Carlyle Jr. e Mariliz Pereira Jorge, com produção dos Estúdios Globo. A direção fica a cargo de Daniela Gleiser, sob supervisão da diretora de gênero Monica Almeida.

Angélica Ao Vivo reflete a nova fase do GNT, que busca investir em atrações com um clima intimista, misturando entretenimento, música, gastronomia e boas histórias ao vivo. Com a proximidade do lançamento, a expectativa é alta para o que essa nova proposta trará aos telespectadores.